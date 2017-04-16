Южная Корея обещает решительно ответить на провокации КНДР 5 16.04.2017, 16:00

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В случае провокации со стороны Пхеньяна Южная Корея примет серьезные меры.

Совет национальной безопасности Южной Кореи пообещал решительно ответить на провокации со стороны Северной Кореи. Как пишет Yonhap, об этом сообщил министр обороны Республики Корея Ким Гванджин, передает liga.net.

МИД Южной Кореи осудил ракетное испытание КНДР и предупредил, что в отношении ее будут приняты серьезные меры в случае проведения ядерного испытания или каких-либо провокаций.

Военные советники президента США Дональда Трампа сообщили Великобритании, что Соединенные Штаты обладают достаточной огневой мощью, чтобы нейтрализовать ядерную программу Северной Кореи.

Сегодня, 16 апреля, Северная Корея неудачно попыталась запустить ракету со своего восточного побережья.

Ранее военные Северной Кореи пригрозили США «безжалостными» мерами в ответ на предупреждение президента США Дональда Трампа «разобраться» с ядерной угрозой, которую представляет КНДР в свете информации о подготовке Пхеньяна к очередному ядерному испытанию.