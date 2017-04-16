Дарья Домрачева поздравила белорусов с Пасхой 14 16.04.2017, 16:10

9,205

Фото: belta.by

Трехкратная олимпийская чемпионка пожелала любителям спорта добра и душевного тепла.

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поздравила любителей спорта с Пасхой.

Дарья Домрачева вернулась в профессиональный спорт после рождения дочери Ксении в октябре прошлого года.

В сезоне 2016/2017 ей удалось уже в январе 2017 года вернуться к выступлениям на этапах Кубка мира. Она завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в гонке преследования, стала третьей в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти и заняла по итогам сезона 24-е место в Кубке мира.

Белоруска является трехкратной олимпийской чемпионкой Сочи-2014 и обладательницей Большого Хрустального глобуса по итогам биатлонного сезона 2014/2015.