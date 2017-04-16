В Турции 78-летний сельчанин оказался единственным избирателем на своем участке 2 16.04.2017, 16:30

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По словам сельского старосты, все его родные и знакомые из деревни, которые числятся в избирательных списках, живут в Европе.

Избирательный участок в деревне Демирбилек провинции Батман на востоке страны в рекордно низкие сроки завершил процедуру голосования на референдуме по поправкам в Конституцию Турции. Как сообщает телеканал Haber Turk, это произошло из-за того, что только один избиратель из зарегистрированных смог прийти на голосование, передает ТАСС.

Им оказался 78-летний сельский староста Мехмет Алджу, занимающий свою должность последние 35 лет. «Все 14 моих родных и знакомых из деревни, которые числятся в избирательных списках, живут в Европе, и не приезжают сюда на выборы. Раньше я приходил голосовать с женой, но сейчас она болеет и не смогла прийти», - сказал он.

Глава избирательного участка Рамазан Кабан в связи с этим предположил, что на его участке будет установлен рекорд по самому скорому окончанию голосования. «Я знал, что у нас мало голосующих, но что придет только один, для меня был сюрприз. Мы быстрее всех в Турции завершили голосование», - сказал он.

Поправки в Конституцию предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля деятельности президента.

Число парламентариев увеличивается с 550 до 600, а возраст кандидатов в депутаты снижается с 25 до 18 лет. Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет, но глава государства сможет занимать свой пост не более двух раз подряд. В случае одобрения поправок на референдуме очередные выборы одновременно и президента, и депутатов парламента пройдут 3 ноября 2019 года. Однако, если изменения будут приняты, все положения Конституции о президентской системе вступят в силу только после волеизъявления 2019 года.