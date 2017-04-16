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Названы самые щедрые туристы в мире

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  • 16.04.2017, 16:37
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Гонконг
Фото: Karl F. Schöfmann/Globallookpress.com

Всемирная туристическая организация представила подробный отчет о денежных затратах туристов по всему миру.

Согласно подсчетам, в 2016 году китайские путешественники заняли первую строчку рейтинга с самыми высокими суммами расходов за рубежом, сообщает obozrevatel.com.

В отчете говорится, что граждане КНР потратили на поездки за рубеж $261 миллиард. Разница с 2015-м годом составила 12%. Вторая строчка рейтинга досталась любознательным американцам. Расходы туристов США выросли до $122 миллиардов.

Тройку лидеров с результатом $81 миллиард замыкают туристы из Германии, поднявшие за год уровень своих расходов на 5%.

Если же говорить о первой пятерке, далее в рейтинге разместились путешественники Великобритании ($64 млрд.), а затем Франции ($41 млрд).


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