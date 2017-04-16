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Как защитник БАТЭ стал вратарем

  • 16.04.2017, 17:15
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Денис Поляков

У борисовского клуба появился еще один голкипер.

На 88-й минуте матча брестского «Динамо» против БАТЭ вратарь борисовчан Антон Чичкан схлопотал удаление за фол последней надежды. Хорошо, что хоть дело было за пределами штрафной, пишет «Трибуна».

В ворота встал защитник Денис Поляков. Мгновенно вступить в игру ему не пришлось – штрафной удар пришелся в стенку. Тем не менее, законно взять мяч в руки Денис успел, огородив команду от неприятностей.

Сначала после выноса самого Полякова мяч попал к Чиди Осучукву, который решил ударить совсем уж издали. Поймав мяч, игрок БАТЭ с улыбкой махнул рукой – мол, совсем за вратаря не считаешь, если с центра поля бьешь?

А в самой концовке матча навес Леандро Торреса метров с девяти головой замыкал Алексей Легчилин – но тут Поляков по-вратарски грамотно успел выбрать позицию. Мяч прилетел ему точно в руки:

Так БАТЭ сохранил ничью – и двухочковое преимущество над сегодняшними соперниками.


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