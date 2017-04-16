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Трамп: У США нет другого выбора, кроме как наращивать вооружения

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  • 16.04.2017, 17:27
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Дональд Трамп

По словам американского лидера, вооруженные силы США развиваются и ускоренными темпами становятся сильны как никогда раньше.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что у Вашингтона нет другого выбора, кроме как наращивать вооружения. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

«Наши вооруженные силы развиваются и ускоренными темпами становятся сильны как никогда раньше. Честно говоря, у нас просто нет выбора», - написал Трамп.

Ранее президент США заявил, что военные расходы в проекте бюджета США на следующий финансовый год планируется увеличить на $54 млрд. Президент отметил, что к концу его пребывания у власти у США будут лучшие вооруженные силы.


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