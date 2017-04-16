«Такой цимус я ел у моей прабабушки» 6 16.04.2017, 17:41

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Что такое Песах?

Этой весной религиозные праздники у разных общин приходятся на одно время. И если о Пасхе, судя по инстаграму, минчане знают и так, то о иудеском Песахе новостей не так много. Так что это за праздник? Об этом citydog.by рассказывает Мария Старобинская, жена Председателя религиозной иудейской общины «Бейс Исроэль».

О ПЕСАХЕ И ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНИКУ

– Каждый год евреи празднуют Песах – «чудесное освобождение» от духовного рабства и Исход из Египта. Поскольку у евреев ничего не делается в память о чем-то, то мы каждый раз как будто заново «выходим из рабства», вспоминая историю нашего народа.

Перед праздником в каждой семье убирается все квасное («хамец») – хлеб, крупы, бобовые и другие производные от этого, например, печенье, макароны, пиво. Мы вычищаем дом, чтобы не было ни крошки, ошпариваем металлические поверхности и обкладываем их фольгой. Чистится и убирается кухонная утварь. И в этой чистой кухне начинаем готовить пасхальные блюда.

О ПРОВЕДЕНИИ СЕДЕРА

В Песах евреи собираются за праздничным столом на традиционную церемонию «седер». Самая главная часть обряда – рассказать о выходе израильтян из Египта. У главы семьи, который ведет седер, стоит пасхальная тарелка, на которой находятся символы Песаха, и соленая вода, лежит маца, покрытая салфеткой, налито вино. Ведущий церемонии в порядке седера ведет рассказ о том, как было тяжело евреям в рабстве, какие казни Всевышний послал на Египет и как евреи вышли из рабства. Мы вспоминаем историю своего народа и благодарим Творца, который нас спас. Таким образом традиции передаются от отца к сыну.

На стол ставится специальная праздничная посуда. На тарелке для седера лежит еда, символизирующая Исход евреев из Египта. Хрен означает горечь рабства. Хоросет – смесь из фиников, яблок и корицы – показывает, как евреи месили кирпичи и глину. В ночь Исхода израильтяне ели пасхальную жертву ягненка, поэтому на тарелке лежит косточка – крылышко цыпленка. Должно быть и яйцо, которое символизирует, что все когда-то начинается и все заканчивается, всё идет по кругу, и все в этом мире от Творца. И обязательно любое овощное «бедное» блюдо – картошка, овощи, салат. Картошку по порядку седера мы окунаем в соленую воду, которая означает слезы еврейского народа.

В порядке седера взрослым нужно выпить 4 бокала кошерного вина, а детям дают кошерный виноградный сок.

О ТРАДИЦИОННОЙ МАЦЕ

Когда евреи покидали Египет, тесто не успело взойти, поэтому они из воды и муки испекли мацу – лепешки из неуспевшего закваситься теста.

Маца выпекается в определенных условиях. Я еще помню, как мои мама и бабушка ее выпекали – это было советское время, тогда мацу нельзя было купить. Бабушка белила печку, а дети раскатывали тесто колесиками от часов. От момента замеса теста до момента вынимания из печи должно было пройти не больше 18 минут. Раскатал лепешку тоненько-тоненько, быстро в печь, быстро вынул. А потом маца раскладывалась в наволочки и тайком ночью разносилась по домам евреев. К сожалению, сейчас у нас мацу так не пекут.

Всю неделю – а Песах длится 8 дней – готовятся пасхальные блюда из мацы. Можете себе представить? Так как в Песах категорически нельзя использовать крупы и муку, еврейские женщины придумали массу изумительных блюд именно из мацы и овощей.

КОШЕРНЫЕ БЛЮДА И ЕВРЕЙСКАЯ КУХНЯ

«Королева» еврейского стола – фаршированная рыба, гефилте фиш. В синагоге мы готовим карпа, а моя мама, например, готовила щуку. По правилам, мясное и рыбное на одном столе не должны стоять. Поэтому только после того, как рыба убирается, подается бульон с галками из мацы. После на стол ставится жаркое и обязательно пасхальный цимес – тушеная морковка, приправленная пряностями, с мясом и галочками из мацы.

Традиционная еврейская кухня отличается использованием множества пряностей. Так же в еврейской кухне сахар и соль всегда используют вместе. Мы, например, добавляем сахар в обыкновенное жаркое, в борщ и в фаршированную рыбу.

Всю неделю из мацы готовится масса блюд – котлеты, запеканка, сладости и пирожные. Листы замачиваются и прослаиваются сгущеным молоком «кошер для Песах» или смесью фиников, орехов и шоколада. На Песах подаются картошка, редька и свекла в любых видах. Много блюд готовится с куриным жиром. Раньше в местечках жили небогато, поэтому все шло в пищу. Куриная кожа режется на мелкие кусочки и пережаривается. Жир сливается, а кожа с луком и солью (на идише это называется «грибенкес») добавляется во все: в галки из мацы, в драники, в запеканку («кугел»).

Все, что мы готовим, должно быть «кошер для Песах». Например, кошерное молоко должно быть приготовлено так, чтобы в него даже теоретически не могла попасть ни одна крошка мучного. Проверяются заводы, вычищаются линии. Такие производства есть в Израиле и в Москве.

О ПРАЗДНОВАНИИ В СЕМЬЕ И В ОБЩИНЕ

Песах – это семейный праздник, когда все родственники садятся за одним большим столом. Но у нас, к сожалению, эта традиция во многом потерялась – многие семьи просто не знают, как правильно отметить.

Община – это тоже семья. Когда мой муж стал председателем «Бейс Исроэль», мы решили, что будем строить общину как раньше: когда горе и радости делили вместе. Мы вместе отмечаем дни рождения. Бесплатно кормим пожилых людей три раза в день. Если кто-то в больницу попадает, все бегут к нему. Если у кого-то свадьба – все на этой свадьбе. При общине действует «хевра кадиша», похоронное общество, занимающееся захоронением умерших по еврейским законам. Если еврей уходит в мир иной, мы все вместе хороним его по нашим традициям. У нас есть воскресная школа для детей, в которой обучают традициям и культуре народа, учат Торе и ивриту для того, чтобы в будущем вырастить настоящих евреев. А на большие праздники в синагогу приходят до 300 человек! И это не так много, как нам хотелось бы.

О СВОИХ КОРНЯХ

Каждый человек должен помнить свои традиции, откуда он, помнить свои блюда и быть благодарным Всевышнему. Наверное, так должны жить все народы. Когда человек возвращается к своим традициям, приходит в синагогу, знакомится с тем давно потерянным и забытым, он вспоминает: «Эту молитву я слышал от мамы, а такой цимус я ел у моей прабабушки». Хочется, чтобы как можно больше евреев вспомнило о своих корнях и пришло в общину, где не только в праздники из кухни тянется прекрасный запах пирожков и блинчиков. А мы всегда рады гостям, и сразу тянем за стол.