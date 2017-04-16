Как президент школьников домой подвез 16 16.04.2017, 18:16

Фото: icelandmonitor.mbl.is

Президент Исландии не только подбросил подростков домой, но и сделал с ними фото на память.

Исландские СМИ (перевод - nn.by) сообщают о случае, который на днях произошел с президентом Гвюдни Йоуханнессоном. А история следующая: двое мальчиков - Тристан Элмарсон и Сёльви Магнуссон — пошли в бассейн Лавгардалслаг в Рейкьявике. После занятий их должна была забрать с бассейна мама Тристана. Однако женщина опаздывала, так как имела важные дела, а ребята сидели и ее ждали.

Тем временем в бассейне президент Йоханнесон вручал государственные награды. После церемонии 13-летний Тристан, смелейший из мальчиков, подошел к главе государства и спросил, не мог ли он их домой, потому что мама опаздывает? Президент ответил: «Ок, не проблема» и пообещал подбросить на президентской машине.

Позже мать Тристана Ракель рассказала журналистам, что сын ей позвонил и сказал, мол, мама, не спеши, ведь мне домой везет президент. «Я думала, что он шутит», говорит женщина. Оказалось, что это не шутка, а правда!

«Где бы в мире это произошло, если бы не в Исландии и с президентом Гудни. Он бесценный!» — резюмировала Ракель.

Более того, президент Исландии не только подбросил подростков домой, но и сделал с ними фото на память. А мальчики сделали видео из машины.