Геннадий Онищенко: Ренессанс контрабанды из Беларуси все еще возможен 3 16.04.2017, 18:32

Геннадий Онищенко

Депутат Госдумы РФ обвинил Минск в обмане покупателей-россиян и недобросовестной конкуренция с российскими предприятиями.

Разрешение Россельхознадзора на импорт мяса и молока с двух белорусских предприятий на российский рынок — часть динамического процесса в торговых отношениях РФ и РБ. Об этом федеральному агентству «Экономика сегодня» рассказал депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

«Компетенция Россельхознадзора — пресекать ввоз товаров, которые могут быть заражены общими для животных и человека болезнями. И с эпизоотической ситуацией в Беларуси все более-менее благополучно — иначе пришлось бы перекрывать импорт товаров из соседней страны полностью: из-за небольшой территории в случае эпидемии едва ли вспышку удастся локализовать одной областью. Вся проблема в торговых российско-белорусских отношениях в контрабанде, которую соседняя страна массово поставляет в РФ. А также в качестве товара, которое очень часто оказывается существенно ниже заявленного», — отметил парламентарий.

Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию продукции двух белорусских предприятий — компания «Велес-Мит» снова может поставлять говядину, мясопродукты и готовую мясную продукцию, а «Бабушкина крынка» — молочную продукцию (за исключением сыров и сухого молока). Разрешение, по словам пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано, начало действовать 14 апреля. Ему предшествовали обследования 18 мясных и молочных предприятий Беларуси сотрудниками Россельхознадзора с 5 по 13 апреля.

«Не секрет, что Беларусь ввозит в Россию подсанкционные продукты, в первую очередь из Евросоюза. На польско-белорусской границе создана целая зона свободной торговли, где на выгодных условиях покупается товар ЕС. В РФ он уже „перелицовывается“ — проходит переупаковку, получает соответствующие документы и все легальные доказательства белорусского „происхождения“. А товары, произведенные в РБ, не отвечают требованиям — качество их часто ниже заявленного. К примеру, ввозимая продукция делается не из натурального молока, а из сухого — налицо обман покупателей-россиян и недобросовестная конкуренция с российскими предприятиями», — подчеркивает депутат.

По статистике Минсельхоза России, с момента введения продэмбарго в 2014 году Беларусь заняла свыше 15% импортного рынка России, а еще в 2012-м доля поставок продукции из этой страны не превышала 1%.

В феврале Россельхознадзор ограничил поставки из Беларуси говядины и говяжьих продуктов, произведенных в Минской области. Объяснялось это тем, что при их производстве использовалось украинское сырье. Нарекания со стороны российских властей вызывает и продукция, изготовленная в самой Беларуси. В конце марта Россельхознадзор запретил ввоз нескольких видов сыров от ряда крупных белорусских производителей. Поводом стало их несоответствие техническим регламентам Таможенного союза.

«Белорусские товары на российском рынке традиционно дешевле аналогов, произведенных в РФ, но часто причиной тому становится обман потребителей или пересортица. В результате страдает часть россиян, имеющая самые низкие доходы — они традиционно ищут ценовую выгоду, а не качественный товар. Именно на это Россельхознадзор обращает внимание в первую очередь, запрещая поставки той или иной продукции из РБ. Запрет на импорт и последующее разрешение — процесс динамичный, направленный на защиту интересов граждан РФ. Белорусские предприятия постоянно должны быть на контроле российских ведомств, иначе „ренессанс“ потока контрабанды или низкокачественного товара в РФ неизбежен. Это ударит не только по рядовым россиянам-покупателям, но и по фермерам РФ, которые в условиях недобросовестной конкуренции просто не смогут развиваться», — заключает Геннадий Онищенко.