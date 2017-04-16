Ученые составили список самых полезных напитков 16.04.2017, 18:40

Специалисты рассказали, какие напитки полезны для здоровья.

Ученые составили список самых полезных напитков, а также рассказали от каких напитков лучше отказаться людям, занимающимся спортом, сообщает «Здоровье».

Так, первое место в рейтинге самых полезных напитков занимает обычная питьевая вода. Ученые отмечают, что организм человека не может нормально функционировать не получая должное количество жидкости. И лучше, если эта жидкость будет поступать в организм в виде чистой воды. Как отмечают исследователи, особо важно пить чистую воду спортсменам. Приносит пользу и минеральная вода. Она доставляет в кровь необходимые соли и минералы.

Полезны и напитки, содержащие в умеренных количествах сахар и соль. Но злоупотреблять ими не стоит. Поскольку, как уже было доказано неоднократно ранее, такие напитки могут спровоцировать нарушение веса.

А вот популярные среди молодежи спортивные коктейли и смеси вредят организму. Как оказалось, они провоцируют уплотнение и даже рост жировых тканей. Также эти напитки негативно влияют на зубы, провоцируя их разрушение.

Вредят организму и энергетические напитки, содержащие кофеин. Они могут спровоцировать аритмию, расстройство и вызвать сильные головные боли, а также стать причиной неврозов. Поэтому такие напитки лучше вообще не употреблять.