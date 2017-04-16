В Борисове поймали карманницу-рецидивистку 2 16.04.2017, 19:06

42-летняя местная жительница цыганской национальности профессионально занималась кражами.

Пенсионерка обратилась в Борисовское РУВД и рассказала, что ее ограбили. Через день правоохранители задержали преступника, сообщает «Белсат» со ссылкой на пресс-службу УВД Миноблисполкома.

У пенсионерки украли кошелек с 30 рублями. Женщина рассказала, что зашла в магазин, чтобы купить продукты. Рядом с камерами хранения бабушка на глазах у других людей положила сдачу в кошелек и бросила его в пакет.

За действиями пенсионерки наблюдала и 42-летняя местная жительница. Как оказалось, не просто так: она увидела в женщине пожилого возраста жертву. И когда последняя вышла на улицу, направилась за ней.

Недалеко от магазина злоумышленница приблизилась к потерпевшей, незаметно надрезала пакет и вытащила кошелек.

«В изучении записей с камер видеонаблюдения и проведения последующих оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность злоумышленницы. Уже через день она была задержана на остановке общественного транспорта. Известно, что подозреваемая является профессиональной карманницей, за что была судима», – отметил начальник оперативно-поискового отдела УВД Миноблисполкома Владимир Рощин.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 Уголовно Кодекса Беларуси («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

По информации милиции, в преддверии праздников преступники активизируются и могут красть даже в святых местах.