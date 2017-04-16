Советник Трампа: Китай работает с США над ответом Северной Корее

Советник Трампа: Китай работает с США над ответом Северной Корее1
- 16.04.2017, 19:18
Герберт Макмастер сообщил о достигнутом международном консенсусе относительно действий Пхеньяна.
США и Китай вместе работают над «различными вариантами» развития ситуации с Северной Кореей, сообщил главный советник президента США по вопросам безопасности Герберт Макмастер, передает ВВС.
В интервью телеканалу Эй-би-си он заявил о достигнутом «международном консенсусе» относительно действий Пхеньяна. По его словам, все понимают, что «эта ситуация не может дальше продолжаться».
В воскресенье стало известно о неудачном запуске ракеты, проведенном Северной Кореей.
Накануне в Пхеньяне прошел масштабный военный парад в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде были показаны баллистические ракеты, предположительно нового типа.
Президент США Дональд Трамп в «Твиттере» также написал, что Китай сотрудничает с США по вопросу КНДР.
Герберт Макмастер, находясь с визитом в афганском Кабуле, заявил, что США ответят на политику КНДР «в соответствии с главными интересами американского народа».
«Президент ясно дал понять, что он не будет мириться с угрозой Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам в регионе со стороны этого враждебного режима с ядерным оружием», - сказал он.