Советник Трампа: Китай работает с США над ответом Северной Корее 1 16.04.2017, 19:18

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Герберт Макмастер сообщил о достигнутом международном консенсусе относительно действий Пхеньяна.

США и Китай вместе работают над «различными вариантами» развития ситуации с Северной Кореей, сообщил главный советник президента США по вопросам безопасности Герберт Макмастер, передает ВВС.

В интервью телеканалу Эй-би-си он заявил о достигнутом «международном консенсусе» относительно действий Пхеньяна. По его словам, все понимают, что «эта ситуация не может дальше продолжаться».

В воскресенье стало известно о неудачном запуске ракеты, проведенном Северной Кореей.

Накануне в Пхеньяне прошел масштабный военный парад в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде были показаны баллистические ракеты, предположительно нового типа.

Президент США Дональд Трамп в «Твиттере» также написал, что Китай сотрудничает с США по вопросу КНДР.

Герберт Макмастер, находясь с визитом в афганском Кабуле, заявил, что США ответят на политику КНДР «в соответствии с главными интересами американского народа».

«Президент ясно дал понять, что он не будет мириться с угрозой Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам в регионе со стороны этого враждебного режима с ядерным оружием», - сказал он.