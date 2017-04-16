21 думский квартирный европеец

21 думский квартирный европеец1
- Алексей Мельников, kasparov.ru
- 16.04.2017, 19:37
В Госдуме РФ свершилось святотатство. Поругание. Осквернение.
Она пришла и положила ноги на русский стол нахальными налоговыми декларациями суверенных думцев, – на Пасху вместе с холодным московским дождем. Под звон колоколов. При запахе свечей. В думском освященном помещении. Свершилось святотатство. Поругание. Осквернение.
Во дни боев и тревог, когда весь правящий чеченский султанат занят гееборством, думские изменники посмели открыто, грубо, зримо явить нашему народу с 86%-ным путинским градусом квартиры в Гейропе!
21 человек построил себе аэродромы в Испании, Италии, Англии и других странах – акторов санкций против нашей России.
Тяжела картина суверенного распада.
"Все промелькнули перед нами, все побывали тут".
Вот он – борец за дело "русского мира" со значком ЕР – Затулин – квартира в Испании. Но пасаран, амиго!
Коммунист Блоцкий с недвижимостью в Англии – наверное, для того, чтобы удобно было ходить на могилу Карла Маркса – выполнять задание Зюганова.
Не отстает и СР – у жены депутата Гартунга квартира в Швейцарии – они там патриотично изучают переход Суворова через Альпы.
И пошло-поехало – Франция, Финляндия, Кипр, Чехия, Италия, Болгария, Латвия. Есть даже Украина и Грузия. Но больше всего думцы любят Испанию.
России граждане-думцы впаривают антиевропейскую, антизападную повестку дня – послушно соучаствуют в этом деле с правящими путинцами.
Сами же открыто имеют собственность в Европе. Но так не надо.
Либо вон из Госдумы. Либо продавайте собственность и связывайте свою судьбу только с Россией – той страной, которую ваше кремлёвское начальство поработило "капитализмом закадычных друзей" и растлило крымнашизмом. Вы все – в этом соучастники. Кто-то идейный, другие – призванная пехота.
Но есть вопрос и к западным правительствам – почему вы даете спокойно жить на своей территории думцам – сторонникам "гибридной войны" против Украины? Взятия Крыма? Почему вы позволяете их семьям пользоваться благами того мира, которого они лишают российских граждан? Пусть любят Родину – мать их, у её корней и здесь же строят свои хаты.
Пасхальный день клонился к вечеру. Серый прямоугольник здания Госдумы мок под дождем, дрожал под северным ветром. Над думской квартирной Испанией сияло жарким Солнцем безоблачное небо. Везде ели куличи.
Алексей Мельников, kasparov.ru