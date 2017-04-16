Эскалатор возле ТЦ «Столица» заменят на обычные ступеньки 3 16.04.2017, 19:55

Фото: euroradio.fm

Эскалатор возле торгового центра не работает уже давно.

В самом начале еще его время от времени запускали, но он вновь выходил из строя. О том, что эскалатор надо заменить на ступеньки, еще в августе прошлого года говорил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Правда, точных сроков чиновник не называл, сообщает kp.by.

В субботнем эфире телеканала ОНТ сообщили, что эскалатор в ближайшее время заменят на обычные ступеньки. Говорят, что с подобным предложением на прямую линию Мингорисполкома обратились минчане. С ними разговаривал заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий.

Кстати, одна из причин выхода эскалатора из строя - наши белорусские климатические условия. Так объяснял Шорец. Не выдержала финская конструкция ливней и снега. И даже козырек не помог. Сколько будет стоить лестница городскому бюджету, пока неизвестно. А вот ремонт эскалатора по примерным подсчетам обошелся бы казне в 800 тысяч рублей.