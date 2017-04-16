Макмастер: Настало время для жестких переговоров с РФ по Сирии 16.04.2017, 20:14

Помощник Трампа раскритиковал Россию за поддержку сирийского правительства, которое он назвал «кровавым режимом».

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер считает, что настала пора для «жестких дискуссий» с Россией по поводу предпринимаемых ею действий в Сирии, в том числе поддержки правительства президента САР Башара Асада. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании ABC, передает ТАСС.

Макмастер выразил согласие с тем, что отношения между Вашингтоном и Москвой в данный момент находятся «на самой низшей точке», заявив, что более некуда двигаться, кроме как по пути их улучшения.

«В этом плане я считаю, что визит госсекретаря (США Рекса Тиллерсона) в Россию был совершен в идеально нужное время», - отметил он.

При этом Макмастер раскритиковал РФ за поддержку сирийского правительства, которое он назвал «кровавым» и «ужасным» режимом. «Необходимо поставить под вопрос поддержку Россией такого ужасного режима, который является одной из сторон в этом конфликте», - утверждал помощник Трампа, заодно обвинив Москву в «подрывных действиях в Европе», но не пояснив, что он имеет в виду.

«Поэтому я считаю, что настало время провести с Россией жесткие дискуссии», - сказал Макмастер, добавив, что никто, по его мнению, не сможет этого сделать, кроме госсекретаря США.