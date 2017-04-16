«Манчестер Юнайтед» нанес «Челси» пятое поражение в сезоне 1 16.04.2017, 20:42

Фото: НТВ

«Манчестер Юнайтед» дома победил лондонский «Челси» в центральном матче 33-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

Центральный матч 33-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» завершился домашней победой манкунианцев со счетом 2:0. Для лондонского клуба это поражение стало пятым в сезоне. Ранее команда Антонио Конте поиграла «Ливерпулю» (1:2), «Арсеналу» (0:3), «Тоттенхэму» (0:2) и «Кристал Пэлас» (1:2), передает РБК.

«Челси» с 75 очками остался на первом место в турнирной таблице. При этом его преимущество над занимающим второе место «Тоттенхэмом» сократилось до четырех баллов. «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков, сохранив пятую позицию.

На поле не смог выйти основной голкипер «Челси» Тибо Куртуа, ранее сыгравший без замен во всех 31 матче сезона в чемпионате Англии, в 13 из них сохранив свои ворота в неприкосновенности. Бельгиец получил травму лодыжки, о сроках его восстановления не сообщается. Место в воротах лондонской команды занял босниец Асмир Бегович, принимающий участие лишь во встречах Кубка Англии и Кубка лиги. Кроме того, повреждение на предматчевой тренировке получил основной левый защитник «Челси» Маркос Алонсо. Испанца в стартовом составе заменил француз Курт Зума.

У «Манчестер Юнайтед» в запасе остались шведский нападающий Златан Ибрагимович и армянский полузащитник Генрих Мхитарян, забившие по голу в матче предыдущего тура против «Сандерленду» (3:0). По словам главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью, Ибрагимович очень устал. Линию атаки манкунианцев составили Джесси Лингард, Маркус Рэшфорд и Эшли Янг.

Хозяева вышли вперед уже на седьмой минуте. Андер Эррера выдал разрешающий пас на Рэшфорда, который убежал от защитника «Челси» Давида Луиса, вышел один на один и переиграл Беговича.

В начале второго тайма манкунианцы увеличили преимущество в счете. Нголо Канте на фланге проиграл борьбу Янгу, который отбросил мяч на Эрреру. После удара испанца мяч рикошетом от того же Канте залетел в ворота.

Ранее в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» и «Челси» уже дважды встречались. В октябре в матче девятого тура чемпионата Англии лондонский клуб дома одержал разгромную победу со счетом 4:0. Голы забили Педро, Гэри Кэхилл, Эден Азар и Нголо Канте.

В марте в четвертьфинале Кубка Англии, который состоялся на лондонском «Стэмфорд Бридж» «Челси» вновь переиграл манкунианцев (1:0). Единственный гол в начале второго тайма забил Канте. При этом «Манчестер Юнайтед» с 35-й минуте играл вдесятером. На две желтые карточки с поля был удален испанский полузащитник команды Андер Эррера.