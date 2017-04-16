Леонид Автухов: Победа над режимом уже близка! 1 16.04.2017, 22:30

Фото: Игорь Матвеев

Этой властью люди не довольны даже в изоляторе временного содержания.

В воскресенье из Витебского изолятора временного содержания вышел Леонид Автухов - первый из получивших 15 суток ареста за празднование Дня Воли.

Председатель Витебской областной организации Партии БНФ Леонид Автухов, который был одним из самых активных участников праздничных мероприятий 25 марта в Витебске, вышел на свободу с глубоким убеждением того, что впереди белорусов ждут перемены.

Правоохранители сделали все возможное, чтобы в зал суда на процесс никто не попал. Поэтому первый вопрос vitebskspring.org после выхода городокского активиста из изолятора касался именно этого момента.

- Леонид, ты не очень переживал из-за того, что к тебе на суд не попал ни один из твоих знакомых?

- Переживать - я не переживал. Да и какой суд? Честно говоря, я такого процесса не ожидал. Суд мне напомнил судилища 37-го года. Все так же, как в воспоминаниях заключенных сталинского ГУЛАГа. Никаких тебе свидетелей, никакого адвоката. Ни одно ходатайство судьей Игорем Макаревичем не удовлетворено. Он просто зачитал бумажки из материалов дела и объявил приговор - все! По сути, не дал раскрыть рот: ты - никто и звать тебя никак. Приговор был известен и вынесен заранее.

Но победа уже близка! Этой властью люди не удовлетворены даже в изоляторе временного содержания. Людям нет за что жить, негде спрятаться от произвола властей.

- Расскажи, как относились к тебе правоохранители во время твоего задержания и заключения?

- Я всегда говорил, что сотрудники милиции на стороне народа, что они ненавидят власть еще больше нас. Взять ИВС - у них одну смену сократили, теперь им приходится работать без выходных, то есть отдежурив сутки, через два дня снова приходится заступать на сутки. Если брать во внимание, что рабочий день составляет восемь часов, получается, что сотрудники работают тридцать дней в месяц, и за переработку никто не платит. Поэтому они ненавидят власть лютой ненавистью. Если власть поколеблется, их надо будет срочно разоружать, так как из лукашистов тогда никто не спасется. Они также обиженные, поэтому я бы сказал, отношение к нам было хорошее.

- И, пожалуйста, несколько слов об условиях содержания.

- Что можно сказать об условиях содержания: сидел в туалете. 15 суток - в туалете. Какие могут быть условия в сталинско-геббельской системе?

На прощание господин Леонид попросил передать привет всем, кто поддерживал его в течение ареста, всем кто присылал письма и открытки.

«Все будет хорошо, берегите себя, берегите свои семьи, берегите Беларусь!» - отметил он.