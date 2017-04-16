Ученые создали первый в мире бесцветный кофе 16.04.2017, 21:15

Ученые из Словакии создали кофе, который не будет оставлять следов на зубах, а также одежде.

Несмотря на прозрачность напитка, в одной бутылке содержатся внушительные объемы кофеина, сообщает gogetnews.info.

Братья Давид и Адам Нади отмечают, что кофе является весьма популярным во всем мире, но минус его в том, что он оставляет следы на зубах, а отстирать кофейное пятно очень проблематично. Причина неудобств кроется в том, что напиток в своем составе имеет немало смол, а также масел.

В ходе работы ученые презентовали напиток CLR CFF, обладающий вкусом и свойствами кофе, но не содержащий при этом характерных для настоящего продукта красящих пигментов.

Внешне новый кофе напоминает обычную воду из-за своей прозрачности, но по вкусовым ощущениям он очень походит на кофе и имеет в составе зерна арабики. Кроме того, продукт содержит практически аналогичные объемы кофеина на 100 г. Еще один момент в том, что добавлять сахар или сливки в CLR CFF не придется, ведь он полностью готов к употреблению.