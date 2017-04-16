Эрдоган объявил о победе на референдуме 15 16.04.2017, 21:25

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

Инициативу правителя Турции поддержали 51,2 процента проголосовавших избирателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что победу на референдуме одержали сторонники расширения полномочий главы государства. В телефонном разговоре с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом Эрдоган поздравил его с «достигнутой победой», сообщает «Немецкая волна».

По предварительным результатам, на референдуме в Турции побеждают сторонники перехода к президентской республике. Инициативу президента страны Реджепа Таийпа Эрдогана поддержали 51,2 процента проголосовавших избирателей, против выступили 48,8 процента, сообщает в воскресенье, 16 апреля, агентство Anadolu на основании данных, полученных после подсчета 99,96 процента бюллетеней.

В референдуме в Турции могли принять участие 55 миллионов человек. Им предоставлялась возможность проголосовать «за» или «против» 18 поправок в Основной закон, вынесенных на всеобщее обсуждение.

Часть участков для голосования на востоке Турции открылась уже в 7.00 по московскому времени и закрылась в 17.00, а на западе референдум начался и завершится на час позже.

Граждане Турции, проживающие за границей, могли отдать свои голоса, начиная с 9 апреля. Как пишет газета The Hurriyet Daily News, этой возможностью воспользовались более миллиона человек в 57 странах (из почти трех миллионов, имеющих право голоса). Урны с их бюллетенями для голосования доставлены в Анкару и будут вскрыты после завершения референдума внутри страны.