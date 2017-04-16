В аэропорту «Внуково» Boeing-737 выкатился с рулежной дорожки 16.04.2017, 21:32

На работе аэропорта данный инцидент не отразился.

Пассажирский самолет Boeing 737 грузинской авиакомпании Georgian Airways, выполнявший рейс Тбилиси - Внуково, выкатился за пределы рулежной дорожки.

Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного аэропорта.

«Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways выкатился за пределы рулежной дорожки, а не взлетно-посадочной полосы. Пассажиры и экипаж не пострадали, пассажиры были доставлены в терминал. На работе аэропорта Внуково эта ситуация не отразилась: сейчас используется другая взлетно-посадочная полоса, не примыкающая к данной рулежной дорожке», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как отметили в пресс-службе, самолет выкатился всего на 2-3 метра и не получил значительных повреждений. В настоящее время соответствующие службы Внукова буксируют самолет на стоянку.

В полном объеме рулежная дорожка, где произошел инцидент, заработает около полуночи.