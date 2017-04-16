Когда чиновники молчат 5 Артем Семенов,6tv.by

16.04.2017, 21:51

Практика деятельности чиновничества времен правления Лукашенко основывается на многословии и пустых обещаниях.

Вместо предисловия

Практика деятельности белорусского чиновничества времён правления Лукашенко характеризуется разработкой многочисленных стратегий развития, комплексных планов, программ, перечнем мероприятий по их реализации и т.д. и т.п. Спросите у белорусского чиновника, как обстоят дела в любой сфере подведомственной ему отрасли или региона, и тот лёгким движением руки извлекает на свет божий план или стратегию действия, и будет часами рассказывать о том, как будет формироваться наше светлое будущее в ближайшей или отдаленной перспективе.

Кардинально меняется ситуация, если у этого же чиновника попросить рассказать о реальных результатах реализации конкретной программы или плана действия. В таком случае, как правило, можно услышать полуправду или упорное молчание. Именно так выглядит на практике отчёт о работе Климовичского райисполкома по социально-экономическому развитию района в 2016 году.

Много слов и обещаний

В соответствие с прогнозом по развитию Климовичского района на 2016год, с которым можно было ознакомиться в отчете райисполкома по итогам работы за 2015год, основными показателями были определены:

–рост экспорта товаров к предыдущему году на 103,2%;

–рост экспорта услуг на 125%;

–объем прямых иностранных инвестиций в размере 500 тысяч долларов США;

–задание по трудоустройству на вновь созданных рабочих местах 40 человек;

–снижение на 25% себестоимости затрат при производстве продукции;

–увеличение вклада малого и среднего бизнеса в экономику района;

–сокращение внешней дебиторской задолженности;

–рост реальных доходов населения.

Как сообщалось в отчете, на особом контроле райисполкома должна быть Программа по развитию юго-восточных регионов Могилевской области, касающаяся Климовичского района.

Мало дел и много умалчивания

О том, как выполнялся прогноз по развитию района в 2016году в свете вышеназванных показателей, журналисты “Магілёўскага рэгіёна” решили проследить по отчёту исполкома за 2016 год (см. газету «Родная нива» за 18.03.2017г.). Если верить написанному, то прогнозный показатель по росту экспорта товаров (103,2%) был выполнен на 136,5%, а экспорту услуг (125%) на 175,4%. Основную долю роста экспорта товаров обеспечило ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов», заключив и выполнив договора по поставке муки в Украину.

Вместе с тем, в 2016 году район сократил с 20 до 19 число стран в которые осуществлялся экспорт продукции. Полностью провален, если верить отчёту исполкома, план (500 тыс. дол. США) по привлечению прямых иностранных инвестиций. В отчёте об этом показателе не сказано ни слова.

Игрой цифр на бумаге можно смело назвать написанную в отчете информацию о том, что за 2016 год трудоустроено 67 граждан на вновь создаваемые рабочие места, при задании 40. Цифра 40 появилась в прогнозе на 2016 год благодаря тому, что Совмин РБ пообещал А. Лукашенко создать в 2016 году в Беларуси 50 000 новых рабочих мест и тем самым снизить число безработных в стране. Задание «раскидали» по областям и районам. Но это обещание было с треском провалено как по стране в целом, так и по Климовичскому району, в частности. Об этом красноречиво говорит тот факт, что число занятых в экономике района на 01.01. 2017 года составило 10370 человек, или на 330 меньше, чем на 01.01. 2016 года (10700). Сократилось число работающих, соответственно сократилось и число рабочих мест.

Полным молчанием в отчёте обойдено выполнение задания по снижению на 25% затрат на производство продукции. В общем, этого и следовало ожидать. Оно с самого начала было не реальным и появилось в следствии очередного пустого заявления Лукашенко на одном из многочисленных совещаний и бездумного «одобрямс» со стороны молчаливых и угодливых чиновников.

Нет в отчете исполкома за 2016 год никаких данных говорящих о росте вклада малого и среднего бизнеса в экономику района. Его, скорее всего, просто нет. За два последних года количество ИП и предприятий малого и среднего бизнеса сократилось почти на 10%.

Обойден стороной и вопрос о сокращении внешней дебиторской задолженности предприятий района. Скорее всего, она только возросла, учитывая очередные кадровые перестановки и непрекращающиеся проверки на ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод». А райисполком, и его структуры, подчиненные заместителю председателя по вопросам экономики Александре Михеенко, в этом вопросе не выступают даже в роли статиста, а так себе…

Как следствие всего вышесказанного, стал факт того, что розничный товарооборот, как один из важных показателей уровня доходов и благосостояния населения района, сократился к 2015 году на 2,4%. Заметим, что в 2015 году к уровню 2014 года он сократился на 1,7%. Налицо тенденция ускорения падения.

Это подтверждает и падение в 2016 году к 2015 реальной заработной платы населения на 5%. В 2015 году это падение к 2014 году составило только 1,3%.

Ни о каком особом контроле Программы социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области в отчете Климовичского райисполкома нет и речи. Складывается впечатление, что по этому вопросу, как говорят в народе, в Климовичах «даже конь не валялся».

Артем Семенов, 6tv.by