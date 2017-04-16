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Турецкая оппозиция обвинила власти страны в манипуляциях на референдуме

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  • 16.04.2017, 22:15
Иллюстрационное фото: AFP

Оппоненты инициативы Эрдогана намерены оспорить результаты голосования.

Заместитель председателя оппозиционной Республиканской народной партии Турции (CHP) Эрдал Аксюнгер обвинил власти страны в организации нарушений на выборах. Как передает турецкий телеканал NTV, политик заявил, что правительство занимается «манипулированием» с голосами граждан, передает РБК.

Он подчеркнул, что по данным наблюдателей от оппозиции, на референдуме лидируют противники конституционной реформы. «Такие результаты мы получаем из многих провинций. Давайте защищать наш выбор. Побеждает «нет», — заявил Аксюнгер.

Политик назвал «безобразием» публикацию в СМИ итогов голосования, демонстрирующих победу сторонников реформы. По его мнению, это делается для подрыва «морального духа общества».

Как передает Reuters, представитель оппозиции потребовал пересчета 60% всех бюллетеней. По его мнению, при их подсчете были допущены серьезные нарушения.

По данным агентства Anadolu, по итогам подсчета 98% бюллетеней более 50% проголосовавших поддержали проект конституционной реформы. При этом крупнейшие города Турции, такие как Стамбул, Анкара и Измир, проголосовали против реформы. В голосовании приняли участие более 47 млн человек из 55 млн имеющих на это право.

Предложенные президентом страны Реджепом Эрдоганом поправки в Конституцию Турции подразумевают значительное расширение полномочий главы государства. Он получает право формировать правительство, выдвигать кандидатуры судей и распускать парламент. Пост премьер-министра в стране в соответствии с реформой должен быть упразднен.


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