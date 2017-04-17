Лукашенко останется без нефтедолларов 13 17.04.2017, 7:42

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Карикатура: cartoon.kulichki.ru

Диктатор мог взять на себя непосильные обязательства в переговорах с РФ.

Об этом Thinktanks.by рассказала заместитель директора Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Увеличение объемов поставок нефти в Беларусь началось 14 апреля, сообщили официальные СМИ со ссылкой на концерн «Белнефтехим». Всего до конца текущего года российская сторона намерена поставить 24 млн. тонн нефти.

«В прошлом году недополучение доходов от экспорта нефтепродуктов из-за сокращения поставок нефти и снижения мировых цен на нефтепродукты привело к ухудшению торгового баланса Беларуси и уменьшению валютных поступлений», - отметила Ирина Точицкая.

Однако на сегодняшний день остается неясным вопрос о том, какие обязательства взяла на себя Беларусь в обмен на выполнение озвученных условий: помимо увеличения объемов поставок нефти Россия пообещала предоставить скидки на поставки газа. 13 апреля Беларусь погасила долг за газ в размере 726 млн долларов, а днем раньше Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС. Однако эксперт усомнилась в том, что этих шагов белорусской стороны было достаточно для получения выгодных условий поставок российских энергоресурсов.

«Шаги со стороны России понятны. Неясным является, есть ли ответные обязательства со стороны Беларуси, и если да, то в чем они заключаются», - сказала Ирина Точицкая.

Она напомнила, что в прошлые годы долгосрочные договоренности об условиях поставок энергоносителей в Беларусь неоднократно срывались из-за того, что Минск не выполнял взятые на себя прежде обязательства. В частности, это произошло в 2016 году, когда белорусская сторона недоплачивала за поставки российского газа в надежде получить равные цены с российскими потребителями. В случае, если Беларусь на себя и сегодня взяла некие обязательства, ситуация может повториться.

По мнению Ирины Точицкой, договоренности о поставках нефти являются более важными для белорусской стороны, чем предоставление скидки на газ, поскольку маловероятно, что конечные потребители получат от этой скидки выгоду.

«Газ в Беларуси в основном используется для производства электроэнергии. Цена на электроэнергию снижаться не будет, а для домохозяйств она будет только расти. Что касается предприятий, то там сложно просчитать влияние скидки из-за перекрестного субсидирования. От снижения цены на газ могут выиграть лишь предприятия тех отраслей, где газ используется в качестве промежуточного товара. Среди таких отраслей, в частности, химическая промышленность», - пояснила эксперт.

Притока нефтедолларов ожидать не стоит

Ирина Точицкая также выразила сомнение в том, что увеличение объемов поставок нефти может вернуть Беларусь к ситуации прошлых лет, когда доходы от нефтепереработки были столь высоки, что создавали в экономике комфортную ситуацию, отодвигая рост конкурентоспособности предприятий других секторов на второй план.

«Маржа, которую мы получаем за счет разницы цен на российскую нефть и на нефтепродукты, в последние годы снижается. К тому же, в связи с планируемой в России налоговой реформой стоимость нефти для Беларуси может существенно повыситься в ближайшие годы. Поэтому вряд ли в Беларуси появятся нефтедоллары. Поступления от нефтепродуктов не будут такими большими, чтобы получить возможность закрыть глаза на проблемы в экономике», - выразила уверенность Ирина Точицкая.