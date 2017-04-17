«Пусть этот день дает вам надежду, чтобы не сдаваться» 1 17.04.2017, 7:54

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Фото: usebelarusy.by

Как белорусы отметили Пасху.

Христиане всех конфессий отметили вчера Воскресение Христово - Пасху. Беларусь издавна славится своей многоконфессиональностью. Вчера праздничные богослужения прошли по всей стране в католических костелах, униатских церквах, православных храмах, протестантских молитвенных домах.

Иерархи всех христианских конфессий в пасхальных проповедях призывали христиан быть чуткими к обездоленным, не отворачиваться от бедных и слабых, сообщает «Белсат».

С всенощных богослужений начался в Беларуси главный праздник христианского календаря - Пасха. Готовились к чествованию Божия воскрешения в тишине, молитве и посте.

«Смысл в том, чтобы достойно встретить этот праздник, очиститься, примириться, очистить душу от греха», - говорит настоятель гомельского Церкви Преображения отец Александр.

С какими переживаниями и надеждами встречают Пасху православные, которых, по официальным подсчетам, в Беларуси более восьмидесяти процентов от всех верующих?

«Это большое светлый праздник, сердце подсказывает прийти, с детства родители приучили. Я верующая с детства », - говорит верующая из Гомеля.

Другой верующий делится своими впечатлениями:

«Приятно и спокойно на душе и уютно становится, когда дома все печется. Хочется радоваться и делать людям добро. Хочется правильно жить».

Двери храмов второй по количеству христианской конфессии в Беларуси - Римско-Католической Церкви - были открыты в течение всего дня.

Нынешний праздник примечательно тем, что католики, протестанты и православные отмечают Пасху в один день.

«Христос Воскресе! Действительно Воскресе! Это самые чудесные слова, которые может сказать настоящий христианин. Поэтому мы очень счастливы», - говорит женщина, которая пришла в костел в Гродно.

К своим прихожанам традиционно обратился и понтифик. Слова поддержки тем, кто живет в нужде, страдает от современных войн, прозвучали во время пасхальной проповеди в базилике Святого Петра.

«Мы также можем видеть лица тех, кого встречают с презрением, потому что они иммигранты, лишенные стран, дома и семьи. Мы видим в их глазах одиночество и сиротство», - сказал Папа Франциск.

В духе единства и примирения звучали поздравления с праздником и белорусского католического духовенства. Свои пожелания озвучил отец Ян Кучинский, ксендз из Гродно:

«Хотел бы пожелать всем нам, всем верующим: и православным, и католикам - всем, кто верит в Христа, этой радости Воскрешения Господа. Покоя в их сердцах, в их семьях, глубокой веры, надежды на лучшее будущее. Христос Воскрес!»

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич также поздравил соотечественников с Пасхой.

«Поздравляю с Праздником Пасхи! Пусть чудо Воскресения Христова дает вам надежду, чтобы терпеть, держаться и не сдаваться. Христос воскрес!» - написал политик в «Фейсбуке».