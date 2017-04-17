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На «стене Щеткиной» в Минске появилось новое граффити

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  • 17.04.2017, 8:24
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Фото: Еврорадио

Столичные арт-партизаны продолжают свои дерзкие и креативные акции.

На выходных на известной уже «стене Щеткиной» в Минске появилось новое граффити, сообщает «Еврорадио». Это надпись «Кто разрешил всем остальным самим себе позволять».

«Стена Щеткиной» получила известность от первого социального граффити — портрета экс-министра труда Марианны Щеткиной с надписью, что это она придумала налог на безработных. Когда работники ЖЭСа уничтожили этот портрет, на его месте появилась надпись «Вы же сами все понимаете».

С тех пор неизвестные граффитисты соревнуются с ЖЭСом. На стене уже появлялись портреты председателя «совета республики» Михаила Мясниковича и фраза Мартина Лютера Кинга «Никогда не забывайте: все, что делал Гитлер в Германии, было законным».

В других местах города неизвестные художники также размещали социальные граффити: например, министра внутренних дел Игоря Шуневича в шинели НКВД, председателя Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько — в образе телепузика.

Фото: Еврорадио

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