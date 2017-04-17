Василий Шлындиков: Овца нарастила шерсть, ее нужно подстричь 17 17.04.2017, 8:32

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Василий Шлындиков

Власти в Беларуси целенаправленно уничтожают бизнес.

Об этом экс-глава концерна «Амкодор», экономист Василий Шлындиков заявил сайту belaruspartisan.org, комментируя задержание известного бизнесмена Виталия Арбузова:

- Не думаю, что опытный бизнесмен может дать команду бухгалтеру что-то скрывать или не платить какие-то налоги. Тем более, как пишут, Арбузов знал, что ним внимательно наблюдают, знал, что у правоохранительных органов к нему есть вопросы. И это наверняка понимала бухгалтер, которая вела его дела.

Поэтому если руководитель предприятия целенаправленно дал команду бухгалтеру предприятия не платить какие-то налоги, что-то искажать – это, конечно, одна история. И другая, когда, как тому же экс-владельцу «Мотовело» Александру Муравьеву, чиновники начинают указывать, что он неправильно платил налоги, неправильно использовал посредников в своей работе.

Кстати, я вообще не представляю, кстати, как может руководитель предприятия еще пересчитывать за бухгалтером налоги! Вспоминаю, как я работал: при всех моих ежедневных заботах не хватало только еще за бухгалтерами девяноста предприятий перепроверять, как они налоги заплатили!

Ну а наши специалисты из следственных органов – они все что угодно могут насчитать и перепроверить.

Мне трудно комментировать, что случилось с Виталием Арбузовым, мы не были знакомы. Но я просто вижу, что выстроена система уничтожения бизнес-элиты нашей страны. Кто за этим стоит, какие интересы преследует – мне пока не понятно.

- За последнее время очень многие известные бизнесмены прошли через СИЗО КГБ… Некоторые десятки миллионов долларов платили за то, чтобы вновь оказаться на свободе…

- Да, через следственный изолятор пришлось пройти даже тем бизнесменам, которые добавки к кормам покупали за границей и продавали затем их нашим предприятиям. Хотя, на мой взгляд, в этой истории виноваты как раз больше те, кто покупал эти добавки. Видели же, что берут втридорога! Поэтому чего винить предпринимателей? Они предлагали товар, а покупатель решал, брать или нет. Как говорится, дело хозяйское. Поэтому я и говорю, что садить нужно было тех, кто покупал.

Много лет назад Лукашенко говорил: я пожму руку последнему предпринимателю…

Страшно представить, если бы эта мечта сбылась! Ведь 45 процентов нашей экономики сегодня – это частный сектор. Чтобы бы мы делали без этого частного сектора сейчас? Какое бы у нас было положение в стране? Хуже, наверное, чем в Венесуэле. Стояли бы в очередях за туалетной бумагой…

И вот сейчас налицо очередная попытка уничтожения бизнеса…

- А может, просто бюджет пустой? А при помощи богатеньких предпринимателей его можно наполнить.

- Мне кажется, другие причины, более глобальные… Беларусь хотят уничтожить как государство…

А что касается задержаний предпринимателей, то… Овца нарастила шерсть, значит, ее нужно подстричь. Да ладно бы, если бы просто подстричь! Но ведь уничтожают просто под корень! Имущество отбирают, делают этих людей нищими. И многим больше и не подняться, и не отомстить…

Что это за система такая, винить руководителя в неуплате налогов? Ну ошиблась бухгалтер, недоплатила что-то, но не было в этом злого умысла – исправьте, доплатите, штраф дайте, зачем людей в тюрьму сажать?