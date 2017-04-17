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Фотофакт: Белорусская Пасха в американском Саут-Ривере

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  • 17.04.2017, 8:38
  • 10,624
Фото: Ника Бахара

Сотни белорусов пришли отметить один из важнейших праздников возле церкви св. Евфросинии Полоцкой.

«Погода в Великую Субботу было благодушной, освящать пасхальную пищу для прихожан церкви св. Евфросинии Полоцкой, что в американском Саут-Ривере, можно было на зеленой лужайке возле церкви. Верующих с корзинами съехалось сотни две, если не больше. Настоятель прихода, отец Константин, был рад увидеть их всех, выполнить обряд освящения и призвать чаще посещать церковь», - пишет nn.by.

Фото: Нади Запрудник
Фото: Ника Бахара

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