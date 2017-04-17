Латынина: Россия может работать только с теми странами, у которых во власти «ну совсем ублюдки» 3 17.04.2017, 8:59

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Юлия Латынина

РФ нечего предложить нормальным странам, которые являются частью свободного мира.

Россия не стала защищать КНДР от президента США Дональда Трампа, хотя при президенте Бараке Обаме наверняка вступилась бы за «сумасшедшего корейского лидера», заявила в эфире своей программы «Код доступа» на «Эхе Москвы» российский публицист Юлия Латынина.

«Еще несколько месяцев назад при Обаме, если бы США вздумали погрозить пальчиком Северной Корее, мы можем быть уверены, что мы бы побежали на всех парусах защищать милого друга. Потому что помните, как ООН, по-моему, или Гаагский трибунал выдали ордер на арест президента Судана, того самого президента Судана, который помимо того, что устроил геноцид в Дарфуре, еще и, между прочим, приютил у себя Бен Ладена? Вот мы немедленно наложили на все это дело вето. Это к вопросу о том, кто покровительствует международным террористам», – рассказала она.

Публицист отметила, что Россия спасла от серьезных последствий человека, который предоставил убежище Бен Ладену и совершает подобные действия постоянно.

«Если посмотреть, с кем мы дружим, кого мы охраняем, всяких Асадов, всякую Северную Корею, всякую Венесуэлу, всякий тот же Судан, то все очень просто – мы охраняем по принципу: «Дай нам, боже, чего тебе не гоже». То есть все нормальные страны, которые являются частью свободного мира, – нам нечего им предложить кроме, естественно, нефти и газа. Мы можем работать только с теми странами, которые ну совсем ублюдки», – подытожила она.

4 апреля в ходе действий авиации президента Сирии Башара Асада в провинции Идлиб от химической атаки погибло 87 жителей, в том числе 31 ребенок в возрасте до 18 лет, 20 женщин.

После этого США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск Сирии. В Пентагоне уточнили, что войска России, которая является союзником Асада, были уведомлены об ударе. Блогеры из команды Conflict Intelligence Team проанализировали фотографии, сделанные российскими корреспондентами на уничтоженной американскими ракетами военно-воздушной базе в Сирии, обнаружив на них, предположительно, контейнеры с химическим оружием.

12 апреля Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие проекта резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН. За резолюцию проголосовали 10 членов совета. Помимо России «против» проголосовала Боливия. Китай, Эфиопия и Казахстан воздержались.

Согласно тезисам резолюции, планировалось провести независимое расследование химической атаки в Сирии и наказать виновных.