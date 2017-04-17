Какие товары белорусы чаще всего покупают на заправках 4 17.04.2017, 9:10

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Оказалось, что это вовсе не алкоголь.

Ответ, за чем люди приезжают на АЗС, очевиден. Но что, помимо топлива, покупают автомобилисты на заправках? Конечно, алкоголь, подумаете вы. И будете отчасти правы, но не все так очевидно. Портал tut.by выяснил, какие продукты на АЗС самые востребованные.

— Товары в магазинах при АЗС востребованы нашими клиентами. Поэтому сейчас, если предполагается реконструкция заправки или строительство новой, то проектом там предусмотрен и магазин, — сказали в пресс-службе компании, заправки которой в Беларуси можно встретить чаще всего. — Мы анализируем, ассортимент каких товаров надо расширить, а что нужно убрать. Например, в 2015 году у нас продавалось моторное масло 65 брендов, сейчас — 6, но самых популярных среди автомобилистов.

Кстати, товары, предназначенные для автомобилей, занимают не первые места в списке самых востребованных потребителями. Например, по уровню продаж автомобильные масла занимают только 5-ю позицию из 9 (9,8%, здесь и далее процентный показатель продаж указан от 100%), автохимия — на 7-м месте (8,4%), а автопринадлежности и вовсе занимают последнюю, 9-ю, строчку (всего 2,5%).

Кондитерские товары автомобилисты-сладкоежки покупают намного чаще, чем автопринадлежности, хотя эта группа сопутствующих товаров и находится на предпоследнем, 8-м, месте (7,7%). Выбор безалкогольных напитков в магазинах при АЗС довольно неплохой — спрос рождает предложение. Эта продукция находится на 6-м месте из 9 (9,6%).

Первая тройка лидеров по продажам выглядит так: на первом месте фастфуд (18,0%), на втором — алкоголь (16,7%) и прочие товары (16,7%) — это все то, что не подходит для включения в другие группы, на третьем месте — сигареты (10,3%).