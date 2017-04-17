Майкл Пенс: Эра стратегического терпения США в отношении КНДР завершилась 2 17.04.2017, 9:18

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Майкл Пенс

ФОТО: GAGE SKIDMORE / FLICKR.COM

США решительно настроены на то, чтобы обеспечить безопасность на Корейском полуострове.

Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не намерена следовать политике «стратегического терпения» в отношении КНДР. С таким предупреждением выступил 17 апреля при посещении Демилитаризованной зоны (ДМЗ), играющей роль фактической границы между Республикой Корея и КНДР, вице-президент США Майкл Пенс, сообщает ТАСС.

По его словам, США решительно настроены на то, чтобы обеспечить безопасность на Корейском полуострове «мирными средствами, путем переговоров». «Тем не менее рассматриваются все варианты действий, пока мы продолжаем стоять плечом к плечу с народом Южной Кореи за денуклеаризацию полуострова и долгосрочные процветание и свободу населения Южной Кореи», - подчеркнул заместитель главы администрации США.

Как он заверил, союзнические обязательства Вашингтона перед Сеулом нерушимы. Америка стремится к миру, но она «всегда добивалась мира посредством силы», заявил Пенс, который находится в турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Он отметил, что применительно к ракетно-ядерной проблеме КНДР «эра «стратегического терпения» закончилась».

Кроме того, как подтвердил Пенс, США рассчитывают, что Китай станет «делать больше» в целях преодоления кризиса на Корейском полуострове.