Пионтковский: Сирийское унижение запустило процесс потери власти Путиным 2 17.04.2017, 9:52

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Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Президент РФ продемонстрировал, что не справляется важными для своего клана задачами.

Российские элиты уже недовольны президентом РФ Владимиром Путиным, а "сирийское унижение" ускорит процесс потери им власти. Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире New Rush Word (перевод – gordonua.com).

"Процессы внутри элиты разочарования Путиным и понимания того, что он уже не выполняет необходимые функции клановые и является такой нагрузкой, препятствием для их собственных задач. А какой-то модус взаимоотношений с Западом совершенно необходим, наша клептократическая система без этого не работает, просто не может. Сирийское унижение просто подталкивает этот процесс. Оно не является основной причиной. Но любое унижение для пахана, оно всегда ускоряет смену первого лица в бригаде", – подчеркнул он.

7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск Сирии. В Пентагоне уточнили, что российские войска были уведомлены об ударе. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп.

По данным Пентагона, всего по аэродрому было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк", 58 из которых достигли цели. Эксперты израильской компании "Имиджсат Интернешнл" (ISI) оценили последствия удара. По оценке экспертов ISI, 44 цели были поражены ракетами, некоторые из них – более чем одной ракетой. В армии Асада заявили о шести погибших в результате атаки, в Сирийской обсерватории по правам человека – о четырех.

4 октября 2016 года телеканал Fox News сообщил, что РФ устанавливает в Сирии новейшую систему ПРО С-300ВМ "Антей-2500" (по классификации НАТО – SA-23 Gladiator) сверхдальнего действия. Отмечалось, что по предварительным выводам, развертываемая Кремлем система противоракетной обороны потенциально может противостоять любым американским крылатым ракетам.

6 октября 2016 года в минобороны РФ заявили, что любые ракетные или воздушные удары по территории, контролируемой правительством Сирии, "создают угрозу" военнослужащим РФ и будут отбиты. В ведомстве отметили, что в случае таких ударов у российских систем ПВО вряд ли будет время на выяснение принадлежности носителей ракет.