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Жители Логойска на Пасху почти семь часов оставались без воды

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  • 17.04.2017, 9:59
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Восстановить подачу воды удалось только утром в понедельник, 17 апреля.

Около семи часов оставались без воды жители Логойска в результате прорыва трубопровода.

Сообщение об аварии на трубопроводе холодной воды спасатели получили 16 апреля в 22.30. Происшествие случилось в переулке Победы, уточняет сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Без холодной воды остались 45 многоквартирных жилых домов, 250 частных жилых домов, больница, дом-интернат для престарелых и инвалидов, три школы и четыре детских сада. Был организован подвоз воды.

Восстановить подачу воды удалось в 5 часов утра в понедельник, 17 апреля.


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