Лукашенко поздравил Эрдогана с «элегантным референдумом» 25 17.04.2017, 10:21

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Белорусский диктатор оценил «cпособности» турецкого коллеги.

Александр Лукашенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с «успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в конституцию страны», пишет tut.by.

Напомним, 16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в конституцию. Всего на 1,25 млн больше избирателей (51,3% против 48,7%) высказалось в пользу «коренной реформы» системы руководства страной, которую предложил Эрдоган.

Конституционные изменения предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым.

Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.