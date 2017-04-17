Миллионы маленьких путиных 7 17.04.2017, 10:59

Александр Тверской

Электорат Путина заражён великодержавным шовинизмом и ура-патриотизмом.

Александр Тверской - один из самых популярных (и при этом самых молодых) оппозиционных российских блогеров, поддерживающих Украину. Собственно, он занимает на 100% проукраинскую позицию - в отличие, например, от многих российских оппозиционных политиков, которые считают, что вопрос Крыма слишком сложен, чтобы можно было "вот так просто вернуть целый полуостров". Самые трогательные посты Тверского посвящены памяти украинских воинов, погибших в АТО.

"Обозреватель" поговорил с Александром Тверским о жизни оппозиционного журналиста в РФ, о том, несет ли каждый россиянин ответственность за преступления власти, вернет ли Россия Крым и возможна ли РФ без Путина.

- Считаете ли вы, что все россияне ответственны за то, что творит Путин?

- Россияне ответственны втройне, потому что это не первое их заблуждение, а уже в десятый раз осознанный выбор – отказаться от свободы, жить в диктатуре и в войнах. Сегодня мы видим рецидив. А рецидив в сто раз хуже, чем первое преступление. Его уже нельзя простить, понять или списать на незнание или заблуждение. Российский народ виновен в происходящем сегодня в Украине ровно в такой же степени, как виновен в этом Владимир Путин. Ибо они являют собой одно целое, с полным взаимопониманием внутри.

- Что может предпринять российский гражданин, который, скажем, осуждает войну в Украине и Сирии, вообще политику Путина?

- Надо действовать исходя из своих возможностей. У кого есть возможность вещать на массы – не молчать, говорить, кричать. Известность налагает обязательства. Это моральные обязательства перед своей аудиторией и перед сегодняшним подлым временем. Те, кто не пользуется инструментами своей популярности, чтобы донести до людей правду и попытаться остановить войну – трусливые лицемеры, заслуживающие порицания пособники режима.

У кого есть возможность и внутренние силы не платить налоги, за счет которых оплачиваются войны и обогащаются преступники у власти, – не платить эти налоги, уволиться. Я, например, так и сделал. Теперь работаю только как блогер.

У кого нет подобных возможностей – поддерживать политических заключенных, оппозиционеров. И самый минимум – не жать руки тем, кого не уважаешь.

- Что вы думаете о Путине как о личности? Каковы его мотивы?

- Путин – это беспринципное существо, вылезшее из пыльных кабинетов Лубянки, не обладающее никакими талантами и человеческими качествами и руководствующееся одним порочным принципом – "цель оправдывает средства". Из затравленного неудачника с кучей комплексов он превратился в тирана, сошедшего с ума от власти и от жажды крови. Народ для него – это стадо, которое нужно держать в узде (логика всех чекистов). Власть над Россией – способ самоутверждения. Мотивы его просты, как в "1984" – власть ради власти.

Этот человек не обладает чувством эмпатии, сострадания, сопереживания, а главное – давно потерял чувство реальности. И народ со стокгольмским синдромом стал добровольным заложником чудовища, которое на всех парах мчится вместе со всей страной в ад. Пассажиры подбадривают машиниста, кричат, улюлюкают и визжат в истерике. Мы созерцаем гибельный восторг последней империи на этой планете.

- Почему люди разделились на "ватников" и "не-ватников"? Почему одни стремятся в условный СССР, великую империю, который все позволено, хоть бомбить, хоть сажать оппозиционеров, а другие стремятся к правам и свободам, прежде всего?

- Общественная мысль в России всегда делилась на два пути – славянофильство и западничество. Первый – губительный путь отречения от мира, путь самоуничтожения и безысходности, замыкания на самих себе, начало которому положил катастрофический по своим последствиям выбор православия в качестве основной и единственной религии. Этот путь повлёк за собой многие века мракобесия, нравственной пустоты, разрухи и отупления народа.

Мы имели огромное клерикальное государство, где проживал обездоленный, бесправный, необразованный, запуганный, оборванный народ, а также рабовладельцы, которые купались в роскоши и периодически страдали приступами паранойи и садизма, устраивая репрессии и чистки врагов государевых, врагов народа и предателей родины. История России – это история рабства без сопротивления, где нет места раскаянию и милосердию, а есть только слепая уверенность в своём особом пути и насилие, как главная скрепа всего.

"Завтра будет лучше" - это слышали наши предки тысячу лет назад, это мы слышим и сегодня. Именно гегемония славянофильства и привела Россию к 1917 году. И затем к 2000 году. Большевизм был одним из самых страшных форм этого течения.

Второй же путь, который ориентирован на интеграцию в западное общество, тоже существовал всегда. Только он был на бумаге, в книгах редких мыслителей и гуманистов, в умах идеалистов. Он был лёгким поветрием, колыханием в этом спёртом воздухе несвободы. Люди, которые искренне желали для России цивилизованного пути развития, где государство ориентировано на человека, где существуют свободы совести, мысли, выбора, распространения информации, - все эти люди подвергались остракизму, изгнаниям и репрессиям. Они были обречены на провал. Невозможно было достучаться до архаичного, погрязшего в темноте и грязи общества, из которого веками православная церковь вместе с правителями вытравливали всё человеческое.

Сегодня мы наблюдаем ту же самую картину. Подавляющее большинство ненавидит Запад, невежественно, агрессивно, больно завоеваниями и живёт во лжи и иллюзиях о собственном величии. Меньшинство же, которое пытается мыслить критически и достучаться до масс, - как и сто, двести, триста лет назад планомерно уничтожается и презирается общественным сознанием. Больной организм отторгает здоровые клетки. Так что "ватники" были всегда. Это не новинка, это ключевой смысл этой территории – жить таким вот образом. Без этого смысла Россия распадётся за несколько месяцев. Что в принципе не является трагедией, а лишь отсроченным концом.

- Как вы оцениваете реальную поддержку Путина в России? 86% - это правда или пропагандистская ложь?

- Это правда. Только здесь есть один нюанс. Человек, который поддерживает Путина – это любой человек, который имеет антизападные, антиукраинские убеждения. Это любой человек, который заражён великодержавным шовинизмом и ура-патриотизмом (взаимодополняющие параметры). Ведь Путин – не просто диктатор. Он олицетворяет собой противопоставление России всей западной цивилизации.

Те, кто отмалчиваются сегодня – являются опорой и поддержкой Путина. Например, когда человек говорит, что он против Путина и добавляет: "но украинцы – это младшие братья, фашисты" и т.д., то этот человек на самом деле является стопроцентной опорой Путина. Так что его поддержка сегодня - 96 процентов, а не 86.

- Как будет развиваться конфликт Украины и России в ближайшие 5 лет?

- Сложно предсказать. Знаю точно, что страны будут удаляться друг от друга, отношения рваться всё больше, экономические и дипломатические пути сообщения истончаться и постепенно исчезать, эмоциональная же связь уже уничтожена и не подлежит восстановлению. Украина пошла по западному пути, Россия покатилась по наклонной вниз – в изоляцию, мракобесие, тоталитаризм и медленное самоуничтожение. Украина понесла столько горя из-за своего обезумевшего соседа, что прощение невозможно априори.

Через несколько десятков лет Украина будет полностью интегрирована в западное сообщество – ментально, экономически и политически. А в России будут с гордостью достраивать очередной Гулаг и по первому (и единственному к тому времени) каналу будут рассказывать о рецептах приготовления мха, о тройных урожаях и нарастающей угрозе западного империализма – "сплотимся, перетерпим, перегоним!"

- Что будет с Крымом и ОРДЛО?

Крым и восточные территории Украины вернутся в состав Украины. Без всяких референдумов, совместных управлений и условий со стороны России. Россия будет выплачивать компенсации украинской стороне до последнего рубля в течение многих лет.

- Возможна ли Россия без Путина в обозримом будущем?

- В обозримом будущем точно нет. Последние десять лет режим бросил все силы на укрепление своей власти. Пропаганда, бешеные деньги на оборонку и внутренние правоохранительные силы (в ущерб медицине и образованию), создание Росгвардии, безостановочный конвейер репрессивных законов, которые подавляют свободы и любое инакомыслие, полное развязывание рук силовикам – они могут стрелять по женщинам, детям, не дожидаясь приказов; огромная поддержка народа, подкуп бизнеса, физическое устранение конкурентов. Политическое поле на сегодняшний день стерильно. Политики в государстве нет как таковой.

Путин спокойно пойдет на "выборы" в 2018 году и станет снова президентом. У него нет внутриполитических причин поступать иначе. Ему нечего бояться. И не стоит забывать, что он не просто властолюбив, а считает себя единственным человеком, который может и должен стоять у руля страны. Такие люди сами не уходят. Их выносят вперёд ногами. Он 17 лет уже в Кремле, решился на взрывы домов и несколько войн, чтобы приобрести и сохранить свою власть – с какой стати он должен сейчас раскланяться и уйти на пенсию?

- Будет ли окружение Путина пытаться от него избавиться?

Это не имеет значения. Может быть будет, может быть нет. Окружение Путина – это сотни средненьких путиных. Российский народ – это миллионы маленьких путиных. Шило на мыло может поменяться, передел власти между силовиками вполне возможен. Ещё пару десятков генералов и чиновников помрут от инфарктов. И всё останется по-прежнему.

- Будет ли в России революция?

- Чтобы народ поднялся против власти, необходимо, чтобы народ почувствовал, что он живёт плохо, понял, что так жить нельзя, осознал, из-за кого он живёт плохо, и имел смелость изменить это положение вещей. Всё спотыкается на первом пункте. Плохая жизнь в России воспринимается как устоявшийся порядок вещей. Так и должно быть. Простолюдины выживают, знать жиреет и купается в роскоши. Это не повод для возмущения – это установки, встроенные на генетическом уровне и результат многовековой селекции.

На сегодняшний день мы имеем выхолощенный народ, с кастрированным чувством собственного достоинства, для которого кнут, бедность, нищета – это норма вещей. Воровство чиновников – это тоже часть менталитета. Человек, обличенный властью, имеет на это право. И любой Вася, оказавшись на месте мэра Николая Петровича, воровал бы точно так же.

Воровство тут – предмет зависти и восхищения. Коррупция – визитная карточка. "Мы не мы без всего вот этого вот, а зато мы духовные и деды у нас фашизм победили".

Власть тут от бога, она безусловна, вызывает трепет, преклонение и при виде всякого высокого чина ничего кроме дрожи и подхалимства в душе российского человека не возникает. Рабы не устраивают революции. Рабы могут взбунтоваться и на коленях перед барским домом потребовать повышение пайка. И никогда при этом не упоминается царь – он вне оценок, только местный чиновник и то по имени отчеству, с почтением.

Ухудшающаяся жизнь всегда будет оправдана особым путём, патриотизмом, внешней угрозой, внутренними врагами. На этих оправданиях жили всегда, что вдруг должно поменяться, на каких основаниях? Нам новых людей не завозили, вроде.

Кусок колбасы (можно даже в очередях, по талонам, раз в неделю) – это предел потребности россиянина и маркер того, что "живём нормально". Если и этот кусок исчезнет, то всегда можно начать расстреливать людей, чтобы питались страхом, или начать очередную победоносную войну, чтобы не отвлекались на еду. Проходили много раз. Работает, как часы.

Уповать на революцию не стоит, жить иллюзиями тоже. Только внешнее вмешательство, насильственная декоммунизация и люстрация, свой Нюрнберг, международный трибунал над Кремлём могут что-то изменить. Нужно ли это Западу, пойдет ли он когда-нибудь на такие меры? Время покажет. Нужно ли это российскому народу? Нет.