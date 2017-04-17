Кореличи: «Мы вернем наши настоящие герб и флаг!» 8 17.04.2017, 11:07

Вадим Бабин

Из-за одной наклейки с «Погоней» на водосточной трубе в срочном порядке собрались восемь чиновников райисполкома.

Активиста из Кореличей оштрафовали на 575 рублей за наклейку с «Погоней».

Активиста движения «За свободу» Вадима Бабина обвинили в том, что в Кореличах он наклеил на водосточную трубу наклейку с «Погоней». Не пригласив его на рассмотрение дела, активиста оштрафовала на 575 рублей (25 базовых величин) комиссия Новогрудского райисполкома.

Дело рассматривала административная комиссия райисполкома. Возглавил комиссию заместитель председателя комиссии Н. Пивоварчик, в ее состав также вошли еще семь чиновников. Бабина обвинили нарушении ч. 2 ст. 21.14 КоАП (нарушение иных правил благоустройства и содержания населенных пунктов).

По данным комиссии, 24 марта с 16 до 16.40 Вадим Бабин «разместил на водосточной трубе за зданием автостанции в г.п. Кореличи наклейку в виде стикеров «Герб Погоня». Чиновники посчитали, что вина активиста доказана протоколами опроса Бабин и двух милиционеров, а также тем, что при досмотре у активиста были найдены «аналогичные» наклейки.

Не пригласив с активиста движения «За свободу» на рассмотрение дела, чиновники решили оштрафовать его на максимально возможную сумму - 25 базовых величин.

«Мне просто бросили заказное письмо в почтовый ящик, о рассмотрении дела не предупреждали, на него не приглашали», - сказал сайту рyx.by Вадим Бабин.

Активист Движения «За Свободу» своей вины не признает, говорит, что наклейку в Кореличах не клеил. Возможное совпадение наклейки с теми, что были найдены у него в рюкзаке, объясняет тем, что вещи долгое время оставались на «ответственном хранении» в отделении, и за это время могли быть использованы для чего угодно.

Вадим планирует обратиться для защиты своих прав к правозащитникам.

Активист движения был лишен права на полноценную защиту из-за поведения чиновников, уверен координатор движения «За свободу» по Гродненской области Вадим Левон.

«Космические штрафы за нашу национальную символику - это дикость. Все ответственные за вынесение подобных решений должны быть наказаны. Рано или поздно мы вернем наш настоящий флаг и герб, и всех, кто давал эти штрафы, будут судить», - добавил областной координатор движения.