Эксперт: Луканомике осталось не более двух лет 2 17.04.2017, 11:15

Новый кризис уже стучится в двери.

Заведующий кафедрой «Организация и анализ предпринимательских процессов» ИПК и ПК БНТУ Леонид Желтонога в статье для издания «Белорусы и рынок» прогнозирует три сценария развития нового кризиса.

«Актуальность структурных реформ в белорусской экономике уже ни у кого не вызывает сомнения. Однако сроки, «отпущенные» на их реализацию, непрерывно сжимаются, поскольку сжимается спред (разница) между процентными ставками по краткосрочным 13-недельным и долгосрочным пяти- и десятилетним казначейским облигациям США. На 24 марта доходность 13-недельных краткосрочных облигаций США составила 0,748 % годовых, а десятилетних казначейских облигаций — 2,48 %», — пишет Леонид Желтонога.

Сужение данного спреда в условиях роста базовых процентных ставок ФРС США является своеобразным индикатором приближающегося мирового финансового кризиса. Так было, например, в 2001 и 2008 годах.

«Создается впечатление, что мировой финансовый рынок уже запрограммировал кризис к концу 2019-началу 2020 года, с углублением которого ФРС вновь будет вынуждена понизить процентные ставки, так как возникнут проблемы с обслуживанием суммарного долга финансовых организаций в размере около 10 трлн долларов»,— отмечает эксперт .

Ученый прогнозирует три сценария развития событий в мировой финансовой системе.

Первый сценарий — базовый

ФРС поднимет базовые процентные ставки согласно заявленной программе. Сильное ужесточение ДКП приведет к падению цен на нефть, нефтепродукты и другие сырьевые товары, включая калийные удобрения и молоко, которые формируют значительную долю отечественного экспорта. Наряду с проблемами обслуживания внешнего валового долга Беларуси в размере около 37,5 млрд долларов, это увеличит дефицит текущего счета платежного баланса и раскрутит очередной виток инфляционно-девальвационной спирали. При таком сценарии мы ожидаем ускоренного падения отечественного ВВП в конце 2019—2020 годах.

Второй сценарий — катастрофический

Он самый динамичный, может иметь неожиданные итоги не только для нашей страны, но и для России, а также для стран еврозоны, накопивших существенные дисбалансы. Массовый исход капитала из рискованных активов в долгосрочные казначейские облигации США может запустить кризис в мировой финансовой системе уже в нынешнем году, что также будет сопровождаться падением цен на нефть, нефтепродукты и другие экспортные товары Беларуси. Мы столкнемся со всеми проблемами, описанными в базовом сценарии. В таком случае падение отечественного ВВП может быть еще более крутым.

Третий — консервативный

Он наименее вероятен и предполагает, что ФРС откажется от программы повышения процентных ставок, а казначейство Соединенных Штатов увеличит дефицит бюджета. Такие решения могут быть приняты, если в экономике США начнется рецессия. Для нашей страны это будет означать затяжную стагнацию, переходящую в столь же длительную рецессию.

«Таким образом, для проведения структурных реформ у Беларуси осталось не более двух лет, да и то, если ситуация будет развиваться по первому или третьему сценарию. Катастрофический сценарий не оставляет нам времени вовсе», — прогнозирует эксперт.