Витебские художники зарисовали необычными граффити весь остров Бали 5 17.04.2017, 11:50

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Витебских граффитистов обвиняют в незаконном предпринимательстве на острове в Индонезии.

Художников из витебской стрит-арт-команды HoodGraff, которые путешествуют по острову Бали в Индонезии, обвиняют в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности. Граффитистов задерживала местная иммиграционная служба, пишет tut.by.

Иммиграционная служба задержала белорусов 12 апреля. Причиной стало то, что художники нарисовали на Бали очередное граффити. Через некоторое время ребят отпустили, но паспорта не вернули.

— Нам предъявляют обвинение в том, что мы занимаемся незаконной предпринимательской деятельностью. Статья предусматривает штраф в размере 37 500 долларов или лишение свободы до 5 лет, — сообщает в соцсетях руководитель стрит-арт-команды Артем Бурж.

По его мнению, у иммиграционной службы нет доказательств того, что белорусские художники получали деньги за свои работы.

По Бали граффитисты путешествуют уже несколько месяцев. За это время они, по словам Буржа, «обрисовали почти весь остров». Так, на местных постройках появились портреты Умы Турман, Джека Николсона и т.д.

— Все работы выполнены в рамках нашей основной концепции — за свои средства, мы согласовывали их с хозяевами строений и местной религиозной общиной. Как того и требует закон, здесь на острове Бали, — пишет Артем Бурж.

HoodGraff — стрит-арт-проект, который родился в Витебске. Особенность творческого стиля в том, что художники рисуют черно-белые портреты разных знаменитых людей. Такие граффити они начали изображать в родном городе, а потом, во время путешествий, и в других странах — в России, Таиланде, Индии.