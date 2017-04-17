Экс-президенту Южной Кореи предъявлено обвинение в коррупции 4 17.04.2017, 12:03

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ПАК КЫН ХЕ

ФОТО: РИА НОВОСТИ

Пак Кын Хе, отстраненной от должности президента Южной Кореи, предъявлены официальные обвинения.

Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявлено официальное обвинение в коррупции. Экс-главу государства также обвиняют в злоупотреблении служебным положением, давлении на крупные компании и разглашении государственной тайны, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на прокуратуру в Сеуле.

Пак Кын Хе была подвергнута импичменту 10 марта на фоне скандала о коррупции. Через две недели после этого ее арестовали.

Суть обвинений

Экс-президента Южной Кореи обвиняют в том, что ее подруга Чхве Сун Силь, используя свои дружеские связи с главой государства, принуждала южнокорейские компании к многомиллионным пожертвованиям якобы в пользу благотворительных организаций. Кроме того, по мнению прокуратуры, Пак Кын Хе оказывала давление на крупные компании, в том числе Hyunday и Posco, обещая предоставлять госзаказы фирмам, связанным с Чхве Сун Силь. Пак Кын Хе обвиняют и в том, что она позволяла своим друзьям вмешиваться в деятельность правительства страны.

В коррупционном скандале замешан также концерн Samsung. Его фактического главу Ли Чжэ Ёна подозревают во взяточничестве, растрате и даче ложных показаний. По данным прокуратуры, Samsung в 2015 году подписал контракт на 18 млн долларов с зарегистрированной в Германии компанией, принадлежащей Чхве Сун Силь.

Эти средства были предоставлены в качестве благодарности за поддержку слияния двух филиалов концерна (Cheil Industries и Samsung S&T), которую под давлением президентской администрации оказал государственный пенсионный фонд NPS.