Гегемонии БАТЭ – конец? 6 17.04.2017, 12:07

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Борисовчане выдают худший старт за последние несколько лет.

Но все равно слышны мантры адептов, верующих в благоприятный исход сезона для БАТЭ, пишет tribuna.by

Дескать, на дистанции-то команда Капского-Ермаковича свое возьмет – так было прежде, и не раз. И действительно, ведь с чем только не сталкивался БАТЭ за последние 10 чемпионских лет: это и экстренный приход 30-летнего Виктора Гончаренко после вероломства Игоря Криушенко, это и первая группа ЛЧ, это и неизбежная потеря лидеров, ярко себя проявивших, это и шоки имени Вентспилса, Дандолка и Караганды, это и все то, чем футбольный клуб из Борисова отпечался в памяти представителей белорусского футбольного комьюнити.

Вот только следует обозначить важное: то, с чем столкнулся гегемон на старте нынешнего сезона, – проблемы не новые. Отсутствие революционных игровых идей у тренерского штаба Александра Ермаковича так себе новость для просвещенной публики, ведь правда? Равно как и давно известна ключевая роль Анатолия Анатольевича Капского во всех успехах футбольного клуба Борисовского завода автотракторного электрооборудования. А уж об игроках, комфортно получающих топовые оклады, в минуты эпик фэйлов говорят все. Ничего нового, в общем, если бы не возросшая конкуренция.

Если раньше БАТЭ оставлял любого из своих конкурентов далеко позади в любом из аспектов функционирования успешного клуба, то сегодня ситуация изменилась. Который год в Борисове невнятная селекция (чего стоит хотя бы бесконечные возвращения Глеба), а те редкие трансферные удачи, что все-таки случались, лидерами команды так и не стали. В этом компоненте БАТЭ-2017 явно проигрывает и Солигорску, и Бресту. Идем дальше: молодежь и подготовка резерва. Здесь просто катастрофа – очевидно, что в Борисове так и не научились готовить игроков под основу, а то, что получается, в итоге можно посмотреть на примере голкиперов: Сороко, Щербицкого и Чичкана.

Отдельного упоминания заслуживает клубный менеджемент. Казалось бы, полпред Беларуси в Лиге чемпионов априори должен находиться на другом уровне организации клубных процессов. А по факту работа с болельщиками поставлена так себе – то же брестское «Динамо» за каких-то полгода обставило бессменного чемпиона. Да даже обладающие несравнимо меньшими ресурсами «Крумкачы» показывают БАТЭ, как можно эффективно работать с болельщиками. Страшно представить, какой эффект разорвавшейся бомбы могли бы сотворить Шунто и компания, обладая сопоставимым с борисовским ресурсом.

Наконец, тренерский компонент – судя по недавним результатам, не только «Шахтер», брестское и минское «Динамо», но даже, «Неман», «Днепр», «Слуцк», «Торпедо-БелАЗ» и «Гомель» обладают тренерским потенциалом вполне сопоставимым с таковым в БАТЭ, а где-то и вовсе превосходящим. Недаром чемпионат Беларуси справедливо считается кузницей тренерских кадров. Доверие к тренерскому штабу Александра Ермаковича, безусловно, должно быть, ведь по большому счету ничего еще не потеряно. Но когда команда раз за разом наступает на одни и те же грабли, непроизвольно приходит мысль о том, что это не роковая случайность, а именно прямое следствие «работы» тренерского штаба.

Символично, что последние неудачи БАТЭ происходят на фоне отсутствия в публичном пространстве Анатолия Капского, у которого в очередной раз проблемы со здоровьем (кстати, здоровья вам, Анатолий Анатольевич!). И ведь еще несколько лет назад Капский решил было отойти от клубных дел, но так и не сумел расстаться с любимым детищем. Это как проблема взросления детей – в какой-то момент родители должны отпустить их в свободное плавание во взрослую жизнь, если хотят, чтобы у чад все было хорошо. Современная история клуба началась в 1996 году, и за 21 год под руководством бессменого руководителя БАТЭ стал гегемоном, но так и не повзрослел. Сейчас – самое время.

А нам, рядовым болельщикам без клубной принадлежности, наблюдать за происходящим только интереснее – гегемония БАТЭ и предсказуемость исхода внутреннего первенства успели порядком утомить. Поэтому напряжения, интриги и борьбы хочется даже больше, чем борисовских неудач. Но если случится самый провальный сезон: минус кубок, минус чемпионство и пролет мимо еврокубков, то руководители клуба, хочется верить, не станут ограничиваться полумерами. Тем более известно..