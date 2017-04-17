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Белорусский туризм - неконкурентноспособен

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  • 17.04.2017, 12:26
  • 12,107

Несмотря на все потуги режима, Беларуси вновь не нашлось места в рейтинге конкурентоспособности в туризме.

Всего рейтинг охватывает 136 государств. Рейтинг составляется Всемирным экономическим форумом на протяжении 11 лет. Причем в него включены все соседи Беларуси, пишет Thinktanks.by.

Исследование и ранжирование проводятся на основании 14 параметров, таких как безопасность, доступные цены для путешественников, здравоохранение, культурные ценности, наличие достопримечательностей, международная открытость страны и т. д.

На первой позиции в рейтинге ВЭФ оказалась Испания. Далее следуют Франция, Германия, Япония, Великобритания и США.

На последних местах Конго, Бурунди и Чад. 136-я замыкающая позиция у Йемена.

Соседи Беларуси в рейтинге разместились следующим образом: Россия заняла 43-е место, Польша – 46-е, Латвия – 54-е, Литва – 56-е, Украина – 88-е.

Лучшая позиция из постсоветских стран у Эстонии – 37 место. Худшая у Молдовы – 117 место.


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