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Видеохит: Огромная толпа кенгуру захватила поле для гольфа

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  • 17.04.2017, 12:37
Фото: findmyaustralia/facebook

На поле гольфисты часто сталкиваются с самыми разными животными.

Гольфисты частенько сталкиваются с самыми разными животными, которым почему-то очень нравится проникать на территорию клубов и своим присутствием порой создавать помехи игре, пишет 120.su.

Однако, в гольф-клубе Сент-Джорджеса (Новый Южный Уэльс, Австралия) творилось нечто невообразимое из-за огромного количества явившихся туда кенгуру.

Грег Таннос, приехавший поиграть в гольф вместе со своими друзьями, был просто ошеломлен таким скопищем животных и тут же принялся фотографировать этот хаос и снимать его на видео.

И хотя кенгуру вели себя достаточно мирно, играть в гольф бок о бок с ними было весьма затруднительно.


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