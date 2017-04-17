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Белорусов ожидают продолжительные выходные

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  • 17.04.2017, 13:25
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Фото с сайта www.ifmo.ru

Рабочий день с понедельника 24 апреля будет перенесен на субботу 29 апреля.

Таким образом белорусов в апреле ждут продолжительные выходные: с 22 по 25 апрель (25 апреля — Радуница), пишет nn.by.

Три выходных подряд будут в следующем месяце: с 7 по 9 мая. Рабочий день с понедельника 8 мая перенесен на 6 мая.

Вместе с тем организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.


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