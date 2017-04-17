Галина Смирнова: Верю, что скоро этот «маразм» закончится 6 17.04.2017, 13:23

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Галина Смирнова

Тысячи всерьез рассерженных белорусов сказали «Баста!» некомпетентной власти.

Об этом изданию «Бобруйский курьер» заявила председатель Бобруйской городской ячейки Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Галина Смирнова.

– Галина Михайловна, почему вы взяли на себя организацию протестных мероприятий, то есть – части из них?

– Я возглавляю городскую ячейку РЭП – независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности. Как говорится, кто, если не мы… Ведь главная обязанность профсоюзов – защищать права работающих граждан. Только жаль, что в нашей стране официальные профсоюзы этим вопросом почти не занимаются. По-настоящему не занимаются.

– Давайте вспомним, как все начиналось…

– Какое-то время тому назад – довольно уже давно – власти определили место для проведения массовых мероприятий – это стадион «Славянка» на улице Урицкого. Место совсем немноголюдное, практически на городской окраине. Этакий «загон», «резервация»… За право постоять в котором нужно еще заплатить огромные деньги – за наличие «фургона» «Скорой помощи» и нескольких десятков, – кажется, больше двадцати, – офицеров милиции всех рангов, – якобы для нашей охраны! Что-то около 630 рублей… За два часа их «присутствия».

Но… огромная масса людей, самоорганизовавшись, просто пришла в выходной день в центр своего родного города и сказала нынешней власти: «Все! Баста! Не умеете – уходите! Хватит мучить людей! Жизнь у человека одна, и 23 года, почти четверть века, терпеть ваши непонятные эксперименты над белорусами – это уж слишком…».

– Да, еще пару лет назад такое невозможно было даже представить – такое вот «восстание масс» в Бобруйске…

– Дело в том, что люди действительно разозлены… Разозлены всерьез. Ведь многие сейчас вынуждены экономить на всем, даже на питании. Это касается и детей… А тут еще – этот нелепый «закон». Который просто обязан быть отменен, а не просто «приостановлен». Мы должны перестать быть пугалом, позором, посмешищем перед всей Европой… Надо вспомнить – мы и так уже стали самой бедной европейской страной. Даже в воюющей Украине (куда белорусы ездят за продуктами и одеждой) все заметно дешевле. Не говоря уж про Польшу и другие страны.

– Есть ли какие-то особенности в этих акциях протеста, отличие от тех, что проходили, скажем, в 2011 году?…

– Благодаря белорусским госСМИ, люди раньше считали, что на митинги-демонстрации ходят одни лишь «отморозки», «пятая колонна» и прочие «засланцы». Декрет против «тунеядцев» уровнял всех, даже тех, кто раньше выражал свое недовольство лишь на кухнях, вполголоса, кто относился к правящему режиму спокойно и нейтрально.

Ведь «писем счастья» было разослано около полумиллиона. А к этому числу нужно еще приплюсовать и «пострадавших» членов семьи – детей, внуков, жен, мужей, родителей… Люди сразу почувствовали «заботливую» руку государства у себя в кармане, у себя в кошельке…

Вот он и «выстрелил», этот «декрет», – так неожиданно – для властей…

Многие из них, власть предержащих, до сих пор пребывают в неких иллюзиях насчет ситуации, насчет участников этих акций… Пусть они и занимают «ответственные» должности и, казалось бы, должны держать руку на пульсе…

Недавно один заместителей бобруйского «мэра» (того, который нынче в СИЗО) сказал мне в своем кабинете, что, по его мнению, в протестных акциях участвуют лишь профессиональные жалобщики, недовольные жизнью неудачники, ну, и прочие подобные… «негативные элементы».

Но особенно мне запомнилась его фраза, что наш лозунг «Бобры – не рабы» был придуман… в Москве! Я даже расхохоталась в его кабинете!

Вот такие они – выдумщики, страшно оторванные от народа…

– Получается, «отцы города», всех, кто протестует, сразу зачисляют в «неудачники» и «жалобщики»? Не видят в упор то, что происходит?

– Может быть… Видимо, по их мнению, подавляющее большинство бобруйчан сейчас радостно и дружно работает на благо Беларуси, ради ее дальнейшего экономического процветания, очень довольны своими доходами, очень счастливы в жизни!

Вот люди и дали свой резкий ответ всем этим сказочникам-чинушам, которые видят нашу повседневную реальную жизнь только из окон своих кабинетов, или из-за стекол своих иномарок, служебных и личных…

Хотя… вы знаете, во время последнего общения с ними, в начале апреля, мне вдруг, неожиданно для самой себя, показалось, что все они понимают – не хуже нас с вами, если еще и не лучше. Понимают, в какую бездонную пропасть летит наша страна, ее экономика… Ведь информации у них тоже хватает, – из своих, личных, источников. Но… тянут они свою лямку, вроде как бы руководят, на что-то еще надеются… Ну, или только вид делают…

А вообще – кто же добровольно уходит из этой их системы, теряя при этом все причитающиеся блага жизни?

– Да… Невеселую картинку вы нарисовали… В том смысле, что чиновники все понимают, но… Но продолжают участвовать в этом «маразме».

– Я – оптимистка. Верю, что скоро весь этот маразм закончится естественным путем, –просто по законам физики и математики! Ну невозможно же постоянно «плыть» против жизни, против ее течения!

Новую шутку хотите? Банки начинают выдавать новые виды кредитов – на оплату налога на безработных и на оплату гигантских штрафов за участие в акциях протестов!

– Смешно… Кстати, о штрафах. Наслышан о ваших многочисленных задержаниях, отсидках, судах, штрафах… Расскажите, если можно, поподробнее…

– «Многочисленных» – это преувеличение…

Ну да – 12 марта меня задержали прямо в своем подъезде, – двое суток в ИВС, потом – суд, штраф 30 базовых.

22 марта задержали в момент выхода из маршрутки, на которой я возвращалась из Минска, – сутки в ИВС, затем «аудиенция» у городского прокурора, на следующий день – суд, штраф 40 базовых.

– Были ведь и еще задержанные…

– Да. Наши активисты сидели и по 17, и по 15 суток, причем объявив при этом голодовку.

Мужественные парни Максим Буйницкий и Женя Васькович… Кто-то «сидел» в ИВС до суда несколько суток… Кто-то – одну ночь в ИВС провел.

И штрафы раздавались – направо и налево, – по 30, по 15, по 5, по 2 базовых… Люди знали, что их ждет в случае ареста, – про все эти «условия», «мытарства», и все равно шли на это, не сворачивая. Горжусь ими!

– Я знаю, что в стране сейчас развернулась кампания по сбору средств в фонд помощи осужденным, и их семьям… Ведь массовые задержания, прямо, как во времена какого-нибудь Сталина, проходили по всей стране… Задержанных были – сотни…

– Да, в лучших традициях рабочей солидарности простые люди посылают на объявленные счета, кто сколько может.

Есть переводы и по пять рублей, по десять… Видно, что им, тем кто отправляет эти суммы, и самим живется несладко… Сердце щемит от этого… Но это – тоже вызов. Их вызов. Скромный, посильный – диктаторской системе власти, воцарившейся в нашей стране 23 года назад…

И тем не менее, собрано, по всей стране, уже около 100 000 рублей. Лидер нашего профсоюза Геннадий Федорович Федынич намерен максимально помочь всем пострадавшим от произвола властей. И мы уже помогаем. РЭП не оставит в беде никого… Будем вместе – обязательно победим!

– А кем вы себя видите после ожидаемой вами победы?

– Кем и всегда. Работа в каких-либо властных структурах меня не привлекает. Буду защищать права человека, права людей при любой власти. Идеального ничего не бывает, за всем не уследишь. Всегда найдется какой-нибудь неумный, недалекий чинуша, в чем-то ущемивший, обидевший человека труда. Вот тут я ему и устрою «веселую жизнь»!

– Спасибо за беседу, Галина Михайловна. И успехов вам во всех ваших делах. А сейчас, по традиции, скажите несколько слов нашим читателям на произвольную тему, о чем вам самой хотелось бы сказать.

– Ваши читатели, думаю, и так хорошо меня знают…

А хотела бы я обратиться к власть предержащим. Не знаю, являются ли они вашими читателями, но все равно скажу. Скажу им, может быть, резко, но искренне и от всей души, как привыкла…

Итак: настоящие тунеядцы – это вы сами, если судить по результатам вашей работы! За последние четверть века белорусов стало на миллион меньше! Именно вы превратили за 20 лет большую часть белорусов в бедняков. Именно вы своим «мудрым» руководством вынудили сотни тысяч мужчин бросить свои семьи и уехать, рискуя здоровьем, жизнью, на заработки – на все четыре стороны, – чтобы прокормить и одеть своих детишек. Вы разрушили и угробили за эти годы экономику страны, а теперь издеваетесь над людьми подобными декретами № 3, обираете их до нитки, отбираете последнее…

Вам что, на новые коттеджи, лимузины не хватает?! Конституция Беларуси запрещает принуждение к труду, это вы знаете? А Конституция – это закон прямого действия, главный, основной Закон! С этим – хотя бы – вы знакомы?

Издавать декрет, противоречащий Конституции, не имеет права никто, даже «президент» страны. И поэтому декрет №3 должен быть отменен немедленно, и точка!