«Выяснилось, что вся внешняя политика Путина – это сплошные понты» 9 17.04.2017, 13:36

6,986

Фото: Getty Images

Американская военная машина на порядок превосходит российскую.

Поставляя российские системы противовоздушной обороны С-300 и С-400 в Сирию, Кремль обещал защитить сирийские аэродромы от американских крылатых ракет, а удар по аэродрому Шайрат дискредитировал президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире New Rush Word (перевод – gordonua.com).

«Выяснилось, что вся внешняя политика Путина – это сплошные понты. А на реальное, не то что столкновение, а даже защиту элементарную союзника он не пошел. Ну политически он понимал, что такая чисто военная эскалация с американской военной машиной, превосходящей на порядок российскую, не имеет никакой перспективы. А военные ему объяснили, что эти хваленые С-300 и С-400 просто не смогут выполнить эту задачу», – отметил политолог.

Он обратил внимание, что российские эксперты пытались смягчить ситуацию в эфире государственных СМИ.

«Интересно, как потом врали наши военные эксперты на всех каналах. Одна школа подмигивала, что мы сбили ракеты... А самый выдающийся идиот из них – Михаил Ходаренок. Я за ним уже лет 20 слежу, я его высмеивал еще во время Чеченской войны. Он посетовал, что сбили бы, но кривизна Земли помешала. В каждом нашем подразделении есть попы. Видимо они уже распропагандировали так офицеров, что те согласились, что Земля плоская», – подытожил Пионтковский.

7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск Сирии. В Пентагоне уточнили, что российские войска были уведомлены об ударе. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп.

По данным Пентагона, всего по аэродрому было выпущено 59 крылатых ракет «Томагавк», 58 из которых достигли цели. Эксперты израильской компании «Имиджсат Интернешнл» (ISI) оценили последствия удара. По оценке экспертов ISI, 44 цели были поражены ракетами, некоторые из них – более чем одной ракетой.