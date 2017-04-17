8-летняя белорусская балерина вошла в пятерку лучших в мире 7 17.04.2017, 13:56

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В танцевальном шоу юная белоруска сыграла роль Людмилы Прокофьевны из популярного фильма «Служебный роман».

Вера Шпаковская, воспитанница первой белорусской школы балета для детей, стала одним из победителей международного конкурса Youth America Grand Prix (YAGP) в возрастной категории 9−12 лет, сообщает tut.by.

YAGP — это один из самых крупных и авторитетных конкурсов в мире, в котором участвуют ученики балетных школ. В 1999 году его основали супруги Лариса и Геннадий Савельевы, бывшие солисты московского Большого театра.

В этом году на конкурс были поданы более 3,5 тысячи заявок от детей, профессионально занимающихся балетом. Полуфиналы проходили во Франции, Бразилии, Японии, Корее, Мексике, Америке и Австралии.

В танцевальном шоу «Танцуют все!» Вера сыграла роль Людмилы Прокофьевны из популярного фильма «Служебный роман».

Любопытно, что юным белорусским балеринам Вере Шпаковской и Анастасии Ярмош было восемь лет. Тогда как в их возрастной группе соревновались дети от 9 до 12 лет. Как рассказала балерина Марина Вежновец, звезда Национального театра оперы и балета и руководитель первой белорусской школы балета для детей, во время полуфинала в Париже организаторы допустили девочек к участию, увидев их уровень. В финале конкурса, который состоялся в Нью-Йорке, Вера и Анастасия обошли тех соперниц, которые обогнали их в Париже.

Вера Шпаковская заняла пятое место, набрав 95 баллов. Место Анастасии Ярмош, которая набрала 92 балла, организаторы не уточнили. Всего в группе соревновались 112 участниц.

Как рассказала Марина Вежновец, по итогам конкурса Веру Шпаковскую пригласили летом на недельную стажировку в одну из известных в мире хореографических школ — Школу танца в Португалии.