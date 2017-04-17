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В Латвии начались военные учения НАТО

  • 17.04.2017, 14:06
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В ежегодных международных учениях участвует более 1200 военнослужащих.

С 17 по 30 апреля на Адажськом полигоне и прилегающей к нему территории проводятся международные военные учения Summer Shield XIV, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны, пишет nv.ua.

В ежегодных международных учениях примут участие более 1200 военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.

В этом году на учениях будут отрабатываться навыки боевой поддержки широкого спектра.

В Латвии военные учения Summer Shield проводятся с 2004 года. В прошлом году в учениях принимало участие более 1300 военнослужащих.


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