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Мозырский НПЗ сократил прибыль вдвое

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  • 17.04.2017, 14:15
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Снижение прибыли связано с уменьшением стоимость нефтепродуктов.

ОАО «Мозырский НПЗ» зафиксировал по итогам 2016 года снижение показателя чистой прибыли на фоне уменьшения стоимости нефтепродуктов. Чистая прибыль компании сократилась на 53% до 164,68 млн. рублей, пишет belmarket.by.

Согласно информации из годового отчета предприятия, размещенного на ЕПФР, в 2016-м нефтеперерабатывающий завод увеличил выручку от реализации на 8% до 4,5 млрд рублей. Себестоимость продукции выросла на 16,7% до 4,13 млрд рублей.

Предприятие получило прибыль от реализации в размере 179,9 млн. рублей.

По информации, содержащейся в отчете, государству в ОАО «Мозырский НПЗ» принадлежит 42,7568% акций.

Чистая прибыль «Нафтана» в прошлом году наоборот выросла. Однако ее размер в десятки раз меньше, чем у мозырского предприятия.


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