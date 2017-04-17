Анастаcия Веремеенко стала вице-чемпионкой баскетбольной Евролиги 17.04.2017, 14:40

7,703

Анастасия Веремеенко

Фото: БелТА

Белорусская баскетболистка в составе турецкого «Фенербахче» заняла второе место в престижном европейском турнире.

В «финале четырех» женской Евролиги в Екатеринбурге турецкий клуб за выход в решающий матч был сильнее российского УГМК — 70:61, пишет БелТА.

В финале «Фенербахче» встретился с «Динамо» из Курска. Первая четверть осталась за командой белоруски — 18:17, но далее российская команда допустила меньше ошибок и заслуженно победила — 77:63.

Анастасия Веремеенко провела на площадке в финале Евролиги 23 минуты, отметилась двумя набранными очками и сделала три блок-шота.

Одна из лучших центровых Европы выступает за «Фенербахче», с перерывом на декретный отпуск, с 2012 года.

В составе сборной Беларуси баскетболистка планирует принять участие в июньском чемпионате Европы в Чехии. Национальная команда под руководством Натальи Трофимовой на предварительной стадии выступит в группе «В». Турнир для белорусок стартует 16 июня с командой Италии. На следующий день, 17 июня, состоится встреча со Словакией, а завершится групповой этап 19 июня игрой с командой Турции. Ранее женская сборная Беларуси по баскетболу пять раз принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы и наиболее высокого результата добилась в 2007-м, заняв третье место. В 2015-м белоруски были четвертыми.