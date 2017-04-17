Китайцы подарили Мясниковичу 10 автомобилей «Джили» 23 17.04.2017, 14:48

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При посадке в машину охранник страховал Мясниковича, чтобы тот не ударился головой.

17 апреля в Минске прошли переговоры китайской парламентской делегации и председателя «совета республики» «национального собрания» Беларуси Михаила Мясниковича.

По словам Мясниковича, «парламентарии» договорились концентрироваться на углублении политического диалога, «межпарламентского» сотрудничества и реализации совместных проектов. Было подписано заявление о сотрудничестве.

Как информирует БелТА, Всекитайское собрание народных представителей подарило «национальному собранию» 10 легковых автомобилей «Джили». За руль одного из них сел представитель китайской делегации.

«А я сзади», - сказал Мясникович и сел на заднее сиденье за водителем. Его страховал рукой охранник, чтобы председатель «совета республики» не ударился головой. Вскоре Михаил Мясникович вышел из автомобиля и коротко сказал: «Хороший!».