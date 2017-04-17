Брестчанка угнала такси, чтобы не платить за проезд 3 17.04.2017, 15:40

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Угонщица не справилась с управлением и попала в дорожно-транспортное происшествие.

— Проведя вечер в компании друзей, 36-летняя брестчанка отправилась домой на такси. Приехав к месту назначения, она поняла, что у нее не хватает денег, чтобы расплатиться за услуги такси. Водитель, не долго думая, повез ее для разбирательства в милицию, — сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, пишет tut.by.

По дороге в райотдел женщина стала дебоширить, выбросила в окно мобильный телефон водителя и таксометр. Когда тот остановил автомобиль, чтобы собрать свои вещи, женщина пересела за руль и начала движение. Пытаясь скрыться, она не справилась с управлением и совершила мелкое ДТП.

В ходе проверки инспекторы установили, что женщина была пьяна — 1,59 промилле алкоголя. В отношении нее составили четыре административных материала. Также женщине грозит уголовная ответственность по ст. 214 УК Республики Беларусь (Угон).